Интересную картину могли наблюдать вечером 30 декабря жители Санкт-Петербурга. В Красногвардейском районе города полицейские ловили полицейских. А если совсем точно, то СОБР при поддержке Росгвардии взял небольшим штурмом микроавтобус с ряжеными «спецназовцами», которые оказались артистами.- В ГУ МВД России из регионального управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступило обращение с просьбой дать правовую оценку деятельности некой коммерческой фирмы, которая за вознаграждение занимается организацией специфических розыгрышей: клиент, желающий пощекотать нервы, за определенную сумму становится объектом якобы силового захвата «спецназом» и получает незабываемые впечатления, - Сообщает пресс-служба петербургского Главка.Со стороны всю эту картинку снимает специально обученный оператор, а за действиями актеров наблюдают устроители «маски-шоу». Потом все дружно смеются. Профит!И все было бы ничего, да только для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов, практические неотличимое от настоящего. А это уже преследуется по закону.Экипировка артистов также впечатляет: штатные спецсредства, рации, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные пистолеты Стечкина - поди разбери, кто настоящий «коп», а кто нет.- Реагируя на обращение коллег из Росгвардии, полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназовцев. На территории АЗС на проспекте Шаумяна их микроавтобус был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии. Водитель и девушка-видеооператор стали свидетелями как их коллег, наряженных в форму спецподразделения, профессионально задерживают настоящие правоохранители, - прокомментировали в ГУ МВД.После этого артистов отвезли в отделение полиции , чтобы привлечь к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования.Впрочем, если ничего более серьезного за «ряжеными» не найдется, то все, что им грозит - штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискация формы.