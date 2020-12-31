Великолепные балы, роскошь, золото и блеск драгоценных камней: именно такая картина невольно приходит на ум, стоит только подумать о том, как могли праздновать Рождество российские цари. Реальность же была совсем иной: жили и праздновали правители государства Российского даже по современным меркам очень сдержанно и скромно. Рассказываем, почему детям императоров под елку клали садовый инвентарь? Для кого в центре Петербурга устраивалась рождественская лотерея? И каким был последний подарок императрицы Александры?СКУЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД И ЯРКОЕ РОЖДЕСТВОНачнем с любопытного факта: никакого Нового года в царской России не праздновали, посиделок до полуночи не устраивали и шампанского не пили. Ночь с 31 декабря на 1 января считалась самой обыкновенной и ничем не примечательной вплоть до Николая II, когда появилась традиция новогоднего молебна. Сам самодержец в своих воспоминаниях описывает, как 31 декабря отстоял поутру вместе с семьей службу в церкви, потом принимал иностранных послов… и все. Ни малейшего упоминания о празднике или хотя бы приготовлениях к нему.- Совсем другое дело – Рождество, которое отмечалось 25-го января, - рассказывает научный сотрудник, хранитель коллекции «Архитектурная графика» государственного музея-заповедника «Царское Село» Екатерина Епаринова. – Во времена Николая II это действительно был большой и яркий праздник – с наряженными елками, длительной подготовкой… и, конечно же, с подарками!За несколько дней до Рождества во дворец приносили рождественские елки, наполнявшие комнаты приятным ароматом свежей хвои.- В Царском Селе, где жила императорская семья, было три елки: одна внизу, в большой гостиной государыни, другая наверху, в детской комнате, - продолжает Епаринова. - Третья елка наверху, в коридоре, для служащего персонала. Вначале зажигались свечи на детской рождественской елке, а самим детям раздавались их подарки.В императорских семьях существовала добрая рождественская традиция – одаривать подарками всех, от родных и близких до прислуги. Получалось, если грубо подсчитать, где-то 1 000 человек – именно столько в среднем составлял дворцовый «штат». Не зря еще Александр III говорил, что чувствует себя словно бы отцом одной огромной семьи. Слуги в качестве рождественского подарка получали как небольшие сувениры, стоимостью 15–25 рублей (для сравнения - примерно столько составлял месячный оклад рабочего на мануфактуре; а на три рубля можно было купить килограмм шоколадных конфет), так и деньги. Например, швейцарец Пьер Жильяр, преподававший детям Николая II французский язык, однажды удостоился от великой княжны Анастасии Николаевны… резной дубовой шкатулки. После, на каждое Рождество, княжна дарила любимому учителю по комплекту столовых приборов из серебра – в итоге в этой коробочке собрался дорогой сервиз, который и сейчас хранится в Царском Селе. Другим приближенным могли преподносить по три жемчужины.БОГАТЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ СОЛДАТ, СКРОМНЫЕ – ДЛЯ ДЕТЕЙНа следующий день зажигались свечи на рождественских елках в манеже Царского Села. Каждый солдат получал в качестве подарка серебряную вещь, а офицерам раздавались поистине драгоценные подарки.- На «военных» елках устраивались рождественские лотереи, - продолжает Епаринова. –Каждый вытягивал бумажку с номером и получал подарок, который этому номеру соответствовал. Это могли быть часы с гравировкой, фарфоровые вазы, предметы работы Фаберже и так далее. Любопытно, что готовить эти лотереи помогали дети – сохранились, к примеру, воспоминания наследников Николая I о том, как они перед Рождеством несколько часов клеили на футляры и коробки этикетки с номерками.Ну а что же сами дети? Их, конечно, без подарков тоже не оставляли – но предпочитали дарить вещи практичные, полезные либо для занятий, либо для, как сказали бы сейчас, «личностного роста». Так, великая княжна Ольга Николаевна, первенец Николая II, однажды получила от матушки, императрицы Александры, рояль. Мальчишек отцы-императоры чаще всего одаривали игрушечными солдатиками, саблями и ружьями – правда, с одним условием: если игрушка дорогая, пользоваться ей можно только на праздники. Нередко под елкой оказывались наборы инструментов, столярных или садовых, чтобы юные наследники и наследницы с малых лет учились что-то делать своими руками.ПОСЛЕДНИЙ «ЦАРСКИЙ» ПРАЗДНИКОдним словом, Рождество российские императоры встречали на удивление скромно – даже по сегодняшним меркам. Так, Николай II всего два раза преподнес своей супруге дорогие украшения. В год, когда они поженились, Александра Федоровна получила бриллиантовое колье, в год, когда родился их первенец – нефритовые подвески.Даже находясь в ссылке в Тобольске, уже бывшая императорская чета не забывала радовать близких. Так, однажды Александра Федоровна отправила своей подруге Анне Вырубовой не по-царски скромный рождественский презент: посылку с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошью в то время. В посылку были вложены также шарф и теплые чулки ручной вязки.Сам Пьер Жильяр писал о последнем Рождестве накануне революции и отречения царской семьи от престола: «в 1917-м году на Рождество Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама связала. Так она старалась выразить трогательным вниманием свою благодарность тем, кто остался им верен».