Историческому паровозу серии «О» по прозвищу «Овечка» могут позавидовать многие российские актеры. Локомотив, которому в 2020 году исполнилось 115 лет, успел сняться в фильмах Балабанова, Михалкова, Соловьева, Учителя и даже посотрудничать с Мэлом Гибсоном и «раздавить» трех Анн Карениных. И все это время легендарной «Овечкой» управляли машинисты, которые благодаря ей теперь тоже могут похвастаться солидной фильмографией. Один из них - петербуржец Вадим Гуков. Он участвовал в съемках нескольких десятков картин и с удовольствием рассказал «Комсомолке» о том, как гонялся на поезде за медведем, учил актера Владимира Машкова жарить яичницу на лопате и ругался с Никитой Михалковым.Три КарениныхС легендарной «Овечкой» машинист Вадим Гуков познакомился в 80-е, когда этот локомотив еще не был так знаменит. Тогда «творческий» путь паровоза только начинался.- Я в то время был помощником на «Овечке», - рассказывает он. – Этот паровоз, насколько я знаю, пригнали в 1974 году из Эстонии специально для нужд Ленфильма. И отдали нам на баланс. В 90-е помню, несколько раз в месяц могли что-то снимать. Так это было интересно! Актеров вживую видишь.Картина, где паровозу отведена если не главная, то очень серьезная роль, - это, конечно же, «Анна Каренина». И на борту «Овечки» смело можно рисовать трех «сбитых» толстовских героинь. Первая – француженка Софи Марсо, сыгравшая Каренину в кино, продюсером которого был Мэл Гибсон. Ее-то первую Вадим и «раздавил».- Я ее видел, да. Забиралась к нам в паровоз фотографироваться, - вспоминает машинист. – А потом мы в столовой вместе стояли в очереди за кофе. Она, правда, по-русски ни гу-гу, с переводчиком была. В основном, конечно, мы за ними издалека наблюдали. Богема! Зато теперь наша команда может гордо заявлять, что мы снимались у Мэла Гибсона, хотя сам сюда не приезжал.Куда более душевно проходили съемки второй «Анны Карениной», которая вышла на экраны в 2009 году. В картине Сергея Соловьева главная роль была отведена актрисе Татьяне Друбич.- Мы тогда как раз снимали сцену, где она на рельсы должна ложиться, - рассказывает Вадим. – А у меня напарник был Серега. Смешной дядька. И вот Каренина уже готова, еще немного, и шагнет под поезд, и тут он высовывался из будки и кричал: «Татьяна, не делайте этого! Жизнь прекрасна!». Она смеется, киношники, которые находятся далеко и не понимают, что происходит, дают команду переснимать. Серега опять ее смешит, и так несколько раз. А нам-то что? У нас рабочий день идет, нам все оплачивают, красота!Третьей Анной на счету «Овечки» стала Елизавета Боярская. Правда, ее уже «давил» не Вадим, а его коллега. «Да не раздавил я ее, вы что? Видел недавно – живая!», - смеется он.Погоня за медведемЕще одной яркой картиной с участием «Овечки» для Вадима стал фильм «Край» Алексея Учителя. Съемки были грандиозные, и все машинисты тогда играли в массовке. Роль главного героя, кстати, тоже машиниста, исполнял известный актер Владимир Машков.- Мы его научили жарить яичницу на лопате, - с улыбкой говорит Вадим. – Ему очень нравилось! Он просил водителя привезти 30 яиц, сало, забирался к нам в будку и сам готовил. А когда к нам приехал бывший глава РЖД Якунин, Машков лично понес ему эту яичницу. А вообще он быстро усвоил и как нужно обращаться с паровозом. Мы все ему показали, и он даже сам управлял, уголь подбрасывал, воду накачивал. Прям как мы на смене.Снимался в «Крае» и весьма не обычный актер – цирковой медведь по кличке Степа. Он вместе с дрессировщиками жил в том же бараке, где и машинисты, и по воспоминаниям Вадима, храпел, как несколько мужиков. Косолапый был вполне дружелюбным, но и характер иногда показывал.- По сценарию, он должен был за паровозом бежать по рельсам, - делится машинист. – А он не хотел – выбегал на рельсы и останавливался. И тогда меня попросили сесть на второй паровоз, ехать за ним следом и немного его пугать, выпуская пар. Я, помню, боялся, что он резко затормозит, и я не успею остановиться. Но обошлось. По краям тоже стояли люди, чтобы он вдруг в лес не свернул. Весь день мы на это потратили, но все-таки сняли. И после этого измотанный Степа ушел в лес, сел у дерева и ни на кого не реагировал. Обиделся. Пришлось привезти ему огромный сладкий торт. Он сначала не прикасался к нему, а потом начал есть и подобрел. Простил.На тех съемках «Овечка» в прямом смысле стала для Вадима Гукова домом. Из-за того, что паровоз нельзя было оставлять без присмотра, машинисту приходилось неделями в нем жить.- Работали, как в войну: пока тебя не сменят. – смеется Вадим. – Паровоз в лесу стоял, для съемок нужен примерно через день, нас, машинистов, немного. Вот и приходилось мне в нем ночевать. Вечером ребята привозили мне продукты. Я на пол стелил доски и спал. Здесь же тепло.«Бабахнет эффектно, но несильно»За свой путь в кинематографе «Овечка» успела поучаствовать и в батальных сценах. В фильме Гелия Рябова «Конь белый», по сценарию, старинный паровоз должны были бомбить с воздуха.- К нам тогда минеры приехали и заложили снаряды вдоль путей, - рассказывает Вадим Гуков. – Они мне показали, где эти «мины», даже палочки поставили на местах взрыва. Сказали, что будет бабахать эффектно, но несильно. Не тут-то было! Когда начали снимать, я разогнался до полного хода, надо мной полетел самолет и все стало взрываться. Форточку тут же сдуло, стекло разбило, камни, щебень в будку полетели. Я просто упал на пол, голову закрыл, паровоз сам идет, я даже не смотрю, куда. Знаю только, что мне по рации скажут, когда остановиться. Лежу и думаю: а ведь так, наверное, как раз в войну работали! А там в это время – бабах, бабах! Даже краску кое-где сбило. Но киношники все прямо на месте и починили, стекла заменили.Как говорит Вадим, 115-летняя «Овечка» - очень сложна в управлении. Чтобы она поехала, ее нужно еще попросить. Механизмы поизносились. И это даже стало причиной ссоры с Никитой Михалковым на съемках «Сибирского цирюльника».- Он хотел, чтобы мы быстро подъехали и резко остановились прямо перед камерой. Все не получалось никак, - говорит машинист. – Я ему говорю, что проще ему камеру подвинуть, ведь тормоза у нас старые, пути снегом заносит. А он же жесткий очень, ругаться начал. Тогда мы его в кабину посадили, чтобы с нами проехал и во всем убедился. И когда он все понял, то согласился на послабления. Кое-как сняли.P.S.Сейчас легендарная «Овечка» стоит в паровозном депо на консервации. С ролями в кино нынче тяжко, и для фильмов ее практически не заказывают. Как говорит Вадим, исторический паровоз – удовольствие очень дорогое. Особенно в России. В Белоруссии намного дешевле, поэтому предпочитают подобные сцены снимать там. Но все же «Овечка» без дела не сидит – ее часть выгоняют для красоты на различные памятные даты и праздники.Известные фильмы с «Овечкой»:«Морфий» (А. Балабанов)«Про уродов и людей» (А. Балабанов)«Статский советник» (Ф. Янковский)«Утомленные солнцем -2: Цитадель» (Н. Михалков)«Есенин» (И. Зайцев)