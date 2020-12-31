В Санкт-Петербурге веселая детская игра переросла в поножовщину. В шестом часу вечера в среду, 30 декабря 2020 года, во дворе дома 14 по улице Карпинского 14-летние школьники, ученики восьмого класса играли в снежки. Однако в какой-то момент подростки что-то не поделили и начали ссориться. Тогда один из них схватился за нож, который носил с собой.- 30 декабря 2020 в 17:34 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 14 по ул. Карпинского 14-летнего мальчика ударил ножом его знакомый, которому также 14 лет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.На место незамедлительно приехал наряд полиции и карета скорой помощи. Раненного мальчика экстренно госпитализировали в больницу, где поместили в отделение реанимации. У подростка проникающее колото-резанное ранение и шок второй степени. Его состояние оценивается как тяжелое.Оказалось, что во время игры и затем возникшей ссоры 14-летний мальчик кухонным ножом, который носил в своем рюкзаке, ударил в спину своего сверстника.Подростка забрали в отделение полиции, где на него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде.