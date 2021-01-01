Многие с нетерпением ждали наступление Нового года. Как ни крути, а 2020 заметно «наследил» в жизни каждого. И звезды в этом плане не исключение. Сорванные выступления и гастроли, больничные будни и финансовые проблемы – неполный список того, с чем пришлось столкнуться нашим знаменитостям. Но, чтобы не приключилось, все хотят в эту ночь праздника и чего-то сказочного.Главная звезда уходящего 2020 года, пусть и не в футбольном плане, это Артем Дзюба. Нападающий петербургского «Зенита» отпраздновал Новый год в большой мужской компании. «Отпустить» все неудачи прошлого футболист решил с актером, каскадером и тренером ММА Тарасом Кияшко, а также чемпионом России по рукопашному бою Михаилом Зайцем и другими товарищами. Никаких роскошных столов и дорогих нарядов. Вместо этого – зимние пуховики и веселые песни у костра.Петербуржская писательница Ирина Оганова встречала Новый год в Верхних Мандрогах в аутентичном старорусском стиле. Компания собралась там что надо. Приехала вся светская Москва: Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко, актер Игорь Миркурбанов, Игорь Бутман с семьей. А организовала это все светская львица Виктория Шелягова с мужем бизнесменом, которые в Ленинградской области практически поселились с начала пандемии.Праздновать селебрити начали еще 30 декабря. Угощали всех селедкой, горячими булочками, салом и разным алкоголем. А веселили их цыгане и «Бурановские бабушки».Пока одни наслаждались красотами матушки России, другие «убежали» в теплые края. На праздники Ольга Бузова улетела из холодной Москвы вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Новый год сладкая парочка отметила на Мальдивах. Певица, телеведущая и инстадива опубликовала у себя в Instagram фотографию, где она в коротеньком платье на руках у своей второй половинки.- Год был сложный, но мы справились. Желаю вам всем здоровья и любви. Это самое главное. Берегите то, что имеете и наслаждайтесь каждой минутой этой жизни, - написала она и добавила, что для них с Давидом 2020-ый тоже оказался непростым. Но они через многое уже прошли, и вступают в Новый год вместе.Некоторые не верят в искренность этой пары и утверждают, что они «отрабатывают некий контракт». Есть он или нет – мы точно не знаем. Тем не менее, Манукян удивляет Бузову лучше любого обладателя Оскара. На этот раз он подарил ей браслет Cartier с бриллиантами из белого золота. Стоимость такого украшения, как указано на официальном сайте ювелирной компании, - 4,3 млн рублей.Экс-солистка Ленинграда Алиса Вокс тоже уехала из Ленобласти, где живет одна в загородном доме. Певица любит работать в новогоднюю ночь и эта, несмотря на пандемию, не исключение. Свои зажигательные песни она исполняла в Сочи. В этот раз, как она рассказал «КП», собралась классная компания – ее отец, друзья, коллеги. После праздника она еще задержится на недельку там, чтобы отдохнуть и набраться сил.«Императрица» льда Елизавета Туктамышева встретила 2021-ый под бой курантов вместе со своими друзьями-фигуристами: победителем «Ледникового периода-7» Александром Энбертом, Евгенией Тарасовой и хореографом Сергеем Комоловым.Певица Татьяна Буланова отметила праздник в компании друзей и своего возлюбленного – бывшего теннисиста, а ныне бизнесмена Валерия Руднева. Своего молодого бойфренда она всячески скрывала и в подробности не вдавалась. Только рассказывала, что вместе с ним провела карантин. Ранее певице приписывали роман с актером и ведущим Артемом Анчуковым, но Буланова назвала их союз «творческим» и объяснила, что кроме дружбы и работы их больше ничего не связывает.Экс-боксер Николай Валуев, певец Денис Клявер, бывшие футболисты Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков, актриса Полина Сидихина, тренер «Зенита» Сергей Симак встретили 2021-ый по-семейному в кругу самых близких и любимых людей.