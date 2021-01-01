Дети – это, разумеется, счастье. А желанные и запланированные дети, если они родились в новогоднюю ночь – еще и лучший подарок, причем от самой судьбы. В прошлом году «КП-Санкт-Петербург» писала о ребенке, который появился на свет ровно в 00:01 часов. В 2021-м же первых малышей пришлось немного подождать.Звание первой мамы Северной столицы в Новом году досталось 23-летней петербурженке Кристине Антоновой. У нее – вообще сплошной символизм. Мало того, что мальчик родился в 01:10, так еще и произошло это радостное событие в роддоме № 1. Даже имя у малыша непростое: он Антонов Артем Алексеевич. Счастливая мама уверена – с таким набором «исходных данных» ее сына точно ждет интересная судьба.- Вообще, срок у нас должен был наступить 21 декабря, - рассказала Кристина. – Но малыш немного подзадержался. Благо, я уже лежала на дородовом отделении, так что из-под елки меня никто не утаскивал. А что касается даты – по-моему, это все-таки отчасти стереотип. По крайней мере мы на ней зацикливаться не будем. Новый год – отдельно, а День рождения – отдельно. И подарки тоже будут всегда разные.Второй – В 01:35 - на свет появилась дочка 32-летней Татьяны Борисовой. Здесь история получилась еще интереснее: малышка тоже запаздывала, а родиться решила аккурат в ночь с 31 декабря на 1 января. Так что Татьяну забрали на «Скорой» из дома, прямо от новогодней елки – схватки начались как раз в тот момент, когда женщина готовила новогодние салаты.- До этого я слегка простыла, у меня поднялась температура, так что меня решили на всякий случай увезти в роддом № 10, где лежат беременные с подозрением на коронаврус, - рассказала «Комсомолке» вторая «мама года». – Но все обошлось, дочку мне – пусть и не сразу – отдали. Единственное – папа пока еще ее не видел. Тут же карантин, никому нельзя внутрь. Вот сейчас прямо он едет к нам, будем как-то пытаться показаться ему хотя бы через окошко.Наконец, в 01:40 «эстафету» принял центр имени Алмазова. Здесь все случилось с точность до наоборот – у Виктории Волковой ребенок решил родиться за четыре недели до срока. Однако все, к счастью, пришло хорошо – сейчас и мама и дочки находятся в отдельной палате. Для Виктории это уже четвертый ребенок – в их с мужем семье уже есть сын и две дочки.Напомним: в прошлом году первой мамой Санкт-Петербурга стала Екатерина Камбалина. У нее родился ребенок ровно в 00:01. По словам Екатерины, это был лучший подарок на Новый год - до этого они с мужем пытались стать родителями на протяжении восьми лет.