Умер Олег Данилов, сценарист и уроженец Ленинграда, участвовавший в создании известных российских фильмов «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Контракт со смертью». Его не стало на 72 году жизни. Причины смерти на публике не сообщаются. О трагической вести рассказал его близкий друг, режиссер Дмитрий Астрахан, автор тех самых вышеперечисленных кинокартин, который на протяжении многих лет занимался творчеством в союзе с Даниловым.- Сегодня (1 января 2021 года – Прим.ред.) ушел из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников, - написал Дмитрий Астрахан в своем Instagram.К соболезнованиям присоединился и шокированный актер Марк Горонок, снимавшийся в «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна».- Дмитрий Хананович! Знаю, как дорог был для вас Олег Даниилович... Светлая память автору сценария фильмов, с которых началась моя актерская карьера... Прекрасный был человек! Потрясен был этой тяжелой вестью, - прокомментировал горькую новость Горонок.Добавим, что Олег Данилов родился в Ленинграде в 1949 году. После окончания экономического факультета кораблестроительного института он работал завлитом Театра комедии имени Акимова и писал пьесы. За годы карьеры сценариста Данилов приложил руку к созданию 24 фильмов.