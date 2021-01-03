Петербургская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова выпустила новый клип под названием «Колбаса», в котором предстала в виде толстой ведьмы, которую хотят сжечь на костре инквизиции. Песня про, собственно, колбасу, которую героиня режет и ест несмотря на диету, оказалась саундтреком к фильму «Чумовой новый год»- Это все мы в январские праздники, - поиронизировала сама Бузова в Инстаграме, где опубликован отрывок из композиции.А вот полный вариант клипа «лежит» на канале Бузовой в YouTUBE. Там можно насладиться как вокальными данными артистки, так и ее подтанцовкой, обмотанной сосисками. В тексте песни есть такие строчки:« Хорошо, что бывший мой не видитКак мой увеличился размер.Пробовала я диету «кета», ветчину я отдала котам,Выкинула к черту все конфеты, ну а вес и ныне с*** там.Помолилась утром раноНет, святые не спасутИ закрывшись тихо в ваннойСтала резать колбасу...»Мнения поклонников относительно видео разделились. Если подписчики Инстаграма певицы называют ее одаренной артисткой, которая умеет посмеяться над собой, то пользователи YouTUBE куда более резки на комментарии: «Оказывается, фраза «нет предела совершенству» работает в обоих направлениях»; «вся суть российского шоу бизнеса, бездарности с баблом в тренде. Бред»; «Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью».Впрочем, относиться к совместному произведению Ольги и Сергея Шнурова стоит исключительно иронично. Не зря героиню Бузовой называют «свинотой» и «жирной», а в конце клипа ее поражает молния с небес.Несмотря на гневные комментарии и «оторопь», которую вызывает картинка, клип всего за пару дней посмотрели уже почти миллион раз.