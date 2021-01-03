В Ленинградской области ответили на новогодний «подарок» от представителя парламента Эстонии, который в очередной раз вспомнил о территориальных вопросах и заявил о притязании прибалтийской страны на часть российских земель.- 2 февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня, - приводит слова политика kp.ru со ссылкой на эстонское издание ERR.Речь о документе 1920 года, по которому Эстония имела права на российские ныне территории. Ранее официальный Таллинн уже не раз заявлял о том, что «в руках России» находятся около 5% эстонских земель. В частности тех, которые сейчас располагаются в Псковской и Ленинградской областях.На это заявление и отреагировали власти последней.- Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III, как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев), - отметили в пресс-службе региона.Там также привели слова губернатора, который ранее возглавлял Кингисеппский район, граничащий с Эстонией.- В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса, - заявил Александр Дрозденко. - Потом правда находились эстонские ребята, которые по ночам переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы.Власти Ленобласти также напомнили соседям, что В 2014 году документ об описании границы был подписан главами МИД двух стран, а в 2015 году внесен в парламенты России и Эстонии для ратификации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Горячие эстонские парни хотят Ивангород: Кто и зачем в Прибалтике предъявляет к России территориальные претензии«Комсомолка» попросила эксперта МГИМО Владислава Воротникова прокомментировать притязания северо-западных соседей (подробности)