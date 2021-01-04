В центре Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, обнес офис одного из крупных банков России. Все произошло незадолго до полудня в здании организации на Сенной площади. Грабитель действовал быстро, забежал внутрь, наставил оружие на кассира, а затем приказал отдать ему деньги. Довольствовался он в итоге как рублями, так и долларами, после чего скрылся с места.- В полицию позвонил старший менеджер банка, который сообщил, что мужчина средних лет ворвался в кассу для выдачи денег в отделении банка. Злоумышленник носил цветную маску. Из банка вынесли от 7 до 8 тысяч долларов и еще 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба крупная – больше 1 миллиона рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Сейчас полиция вовсю разыскивает дерзкого грабителя. Проинформированы даже охранники метрополитена, поскольку рядом находятся вестибюли подземки.- По данному факту проводится проверка. В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.