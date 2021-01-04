И.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов попытался найти объяснение тому, что Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по суточному приросту заболевших коронавирусом. Напомним, Северная столица стала абсолютным лидером среди всех городов России по числу людей, зараженных инфекцией накануне.- Объяснение происходящему искать преждевременно, - объясняет эксперт «Комсомолке». - Вероятно, такое развитие ситуации связано с объемами тестирования, потому что в Москве оно могло значительно снизиться из-за новогодних праздников. Люди не так активно идут в лаборатории, сами лаборатории частично могли закрыться на время каникул. Вместе с тем я бы не стал делать какие-то далеко идущие выводы и определять тренды всего лишь по одному дню. Чтобы что-то стало понятно, должно все-таки пройти некоторое время.В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга следят за эпидситуацией без выходных и готовы обрадовать хотя бы снижением количества госпитализаций. Однако и тут не все так просто.- Что касается цифр по заболевшим, то они формируются Роспотребнадзором. Там собирают данные по лабораториям о выявленных случаях инфекции. Сейчас у нас снижение по госпитализациям. На 2 января – 638 (неделей ранее 936). На 3 января – 570 против 916, госпитализированных неделей ранее, и на 4 января 690 против 773. Это связано с тем, что в новогодние праздники граждане реже обращаются за медицинской помощью, так как не хотят выходные проводить в больнице. Поэтому мы бы наоборот хотели предостеречь от самолечения. При коронавирусе человек может на первых порах не чувствовать серьезного поражения легких, - добавляют в Комздраве.В комитете повторяют, что если у вас на протяжении длительного времени сохраняется температура и одышка, то это повод забыть про праздники и срочно обратиться ко врачу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 января 2021 годаВ городе ожидают три новые вспышки инфекции, а между тем Северная столица обогнала Москву по числу зараженных за сутки (подробности)