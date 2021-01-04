Петербуржцы написали открытое письмо губернатору Александру Беглову с жалобами на то, что в городе непросто сделать прививку от коронавируса. Больше 600 активистов объединились в сообществе в Telegram, чтобы самостоятельно создать нечто вроде справочника по вакцинации и помогать друг другу советами.Составители письма и подписавшиеся под ним сетуют на плохо работающую запись на прививку через портал Горздрава, неосведомленность некоторых медработников в больницах и неопределенность по поводу того, нужно или нет прикрепляться к той или иной поликлинике для получения вакцины.- Мы предлагаем установить общие и однозначные правила ведения прививочной кампании, донести установленные правила как до сотрудников организаций здравоохранения, так и до всех остальных граждан, максимально широко и прозрачно, а также устранить перечисленные технические проблемы на портале gorzdrav.spb.ru, - гласит выдержка из открытого письма (полная версия доступна по ссылке – Прим. ред.).«Комсомолка» обратилась в Комздрав с просьбой прокомментировать жалобы горожан, ведь все-таки масштабная вакцинация населения еще не стартовала, поэтому делать какие-то выводы о работе системы рановато.- Массовая прививочная кампания действительно не стартовала. Ряд районов после Нового года смогли обеспечить запись всех желающих – это так. Но все зависит от конкретного района. Мы все же пока на новогодних праздниках. В поликлиниках не все работники вышли на смены. Сервис и удобная запись скоро появятся. Все жалобы и пожелания учитываем, - ответили в пресс-службе Комздрава.Добавим, что накануне Санкт-Петербург стал абсолютным лидером среди всех городов России по суточному приросту заболевших коронавирусом, обойдя даже Москву.