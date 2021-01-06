Ценный документ – восковой оттиск печати XII века – исчез из архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге после налета грабителей. Преступники наведались в здание на Биржевой линии Васильевского острова 29 декабря, когда многие научные сотрудники ушли на новогодние каникулы.О краже в полицию сообщили практически сразу. Но только в процессе уборки и подробного осмотра всех документов после того, как в архиве уже поработали следователи, специалисты обратили внимание на исчезновение оттиска.– Обнаружилось отсутствие фрагмента оттиска восковой печати Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя, которая хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Данный документ является особо ценным документом архивного фонда России.Пропажу оттиска обнаружила известный петербургский реставратор, старший научный сотрудник архива Наталья Чернова, которая и обратилась в полицию вновь.Грамота архиепископа Зальцбургского Эберхарда датирована 23 марта 1162 года. Документ удостоверяет основание госпиталя у альпийского перевала Земмеринг маркграфом Штирии Оттокаром V. Грамота представляет собой пергамент с текстом и поврежденную восковую печать.Оценить ущерб, причиненный исчезновением оттиска, на сегодня невозможно: нужно проводить экспертизу. От ее результатов будет зависеть и квалификация уголовного дела. Не исключено, что оттиск был уничтожен во время кражи случайно, при этом его следов найти пока не удалось.