Известный московский мотоблогер Александр Юнанов едва не утонул во время испытания своего нового трицикла-вездехода на Ладожском озере. Все произошло в карельском городе Сортавала, когда блогер, под присмотром спасателей, выехал на лед. Но вес трицикла оказался слишком велик для замерзшей воды.- Произошла небольшая авария, но в целом все в порядке. Испытания и есть испытания, чтобы проверить технику в деле. Со мной все абсолютно в порядке, ничего не отморожено, - рассказал в соцсетях сам Александр.Сам новенький трицикл «Зубр Трайк», купленный только на днях, не утонул, а остался плавать в проруби вверх колесами. Его подцепили тросом и вытащили на сушу с помощью спасателей.После «купания», технику пришлось основательно просушить, но спустя несколько часов двигатель завелся как ни в чем не бывало. Дальнейшие тесты будут продолжены.Отметим, что в Карелию Юнанов отправился специально ради северных испытаний своего железного коня, на котором он в апреле 2021 года собирается в экспедицию на Северный полюс вместе с известным путешественником Федором Конюховым.