В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по ресторанам, на которые власти наложили ограничения из-за коронавируса на время новогодних праздников. По общепитам прошлись сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике и полицейские. Бизнесмены должны были соблюдать запрет на работу после 23 часов с 4 января. Для них были сделаны специальные послабления. Но не все прислушались к введенным запретам.- За три ночи мы проверили объекты общепита в Центральном районе, - рассказывают в пресс-службе администрации губернатора. - Запрет на работу после 23.00 проигнорировали 5 заведений на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания.К слову, запрет на работу после 23:00 стал не единственным нарушением. У некоторых не было QR-коды, которые разрешают работу. У части ресторанов вообще не было журналов термометрии, некоторые вели их с нарушениями. Дезинфекция также проводилась не везде.Сейчас против бизнесменов планируют возбудить административные дела, по которым им грозит штраф до 300 тысяч рублей. К слову, оштрафованы будут 198 посетителей ресторанов, которые тоже решили не соблюдать ограничения.Все материалы переданы в Следственный комитет. Чиновники увидели в действиях бизнесменов уголовную статью - \\"оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей\\".К слову, в ночь с 9 на 10 января полицейские во время рейда задержали двух мужчин, которые вели себя агрессивно. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.