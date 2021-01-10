С 11 января в Санкт-Петербурге возобновляется работа школ. Накануне первого учебного дня в 2021 году власти рассказали, как будут учиться дети после новогодних каникул. С понедельника школы откроют свои двери для учеников и начнут работу в очном режиме.- Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения, - сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.При этом родители могут оставить ребенка на домашнем обучении, если у них есть опасения за здоровье тех, кто вместе с ними живет. Такую возможность власти сохранят до конца учебного года.При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа по итогам аттестации, - поясняют в правительстве.Если ваш ребенок остался на домашнем обучении, он сможет изучать учебники, выполнять задания в электронном дневнике, смотреть онлайн-уроки и пользоваться порталом дистанционного обучения.