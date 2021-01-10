Полицейские из отдела №5 в Санкт-Петербурге стали настоящими супергероями для семьи трехлетней девочки, жившей в доме на улице Будапештской. Накануне вечером в квартире дома на втором этаже начался пожар, который мигом охватил все помещения и стал заполнять едким дымом квартиру этажом выше. В этот момент там находилась семья с трехлетней девочкой и котом. Ребенку стало плохо и вместе с мамой она вышла на балкон. Выйти из квартиры они уже не могли. Тогда они и стали звать на помощь. К счастью, в доме напротив располагался отдел полиции. Его сотрудники - заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин - первыми прибежали к месту пожара.- Мы вышли на улицу для оказания помощи гражданам, - рассказал \\"КП-Петербург\\" Алексей Малкин. - Заметили, что на третьем этаже балкона мать с ребенком, которая просила о помощи. Они стали задыхаться от угарного газа и не могли выйти из квартиры. Мы попросил скинуть одеяло, которое развернули под балконом. Родители бросили девочку, она удачно приземлилась, землю не задела. После этого жильцы дома крикнули, что у них кроме ребенка еще кошка. Они тоже ее хотели спасти, сбросили с балкона, мы поймали. Кошку с ребенком сразу же отвели греться в отдел полиции. Девочка смотрела там мультики.Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Вскоре к месту происшествия подоспели пожарные, которые эвакуировали остальных жильцов. У девочки дома оставались мать с бабушкой. Их успели эвакуировать.Сами же полицейские вернулись на службу. Они рады, что для семьи все закончилось удачно.