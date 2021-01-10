Ограбление банка в Санкт-Петербурге произошло 4 января. Вооруженный налетчик, не стесняясь, заявился в отделение прямо в центре города на Сенной площади. Грабитель в медицинской маске достал пистолет и стал угрожать менеджеру, требуя отдать все наличные деньги. Сотрудник банка не стал рисковать и проводил налетчика к кассе, отдав 5 тысяч 620 евро, 2 тысячи 360 долларов и чуть более полумиллиона рублей. Общий куш оказался больше миллиона рублей. Сразу же после ограбления он скрылся.Сыщики уголовного розыска пустились по его следу. Но тот успел уехать из Санкт-Петербурга. Спустя четыре дня его поймали в Сочи. Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Хабаровского края Эдуард. Прописки в Петербурге он не имел, однако проживал здесь долгие годы. На суде парень попытался разжалобить силовиков.- Совершенное деяние Эдуард признает, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Меру пресечения оставил на усмотрение суда. Пояснил, что хотел помочь жене, дочке и маме.Однако сам Эдуард вместо помощи купил себе дорогие часы Casio и уехал на курорт. Деньги он держал при себе, никому не отдавал.На своей странице в социальной сети Эдуард позирует с пистолетом. В статусе у него стоит экстремистское высказывание - \\"АУЕ\\" (воровская идеология). Наводит на определнные мысли.В итоге суд отправил Эдуарда в СИЗО. На него завели уголовное дело по статье \\"Разбой в особо крупном размере\\". Ему грозит до 15 лет колонии.