В Санкт-Петербурге мощный пожар унес жизни 26 собак. Трагедия произошла в восьмом часу вечера в воскресенье, 10 января 2021 года, в курортном городе Сестрорецк на улице Токарева. Местные жители заметили пламя, вырывающееся из окон одной из квартир на восьмом этаже в доме номер 4 и вызвали бригаду пожарных. К сожалению, спасти животных не удалось.- В 19:51 часов поступило сообщение о пожаре в доме 4 по улице Токарева. На место прибыли две пожарные машины и восемь спасателей, - сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.Оказалось, что горит одна из комнат двухкомнатной квартиры. Огонь охватил 20 квадратных метров.Из квартиры удалось спасти 71-летнюю женщину, которую передали бригаде скорой помощи. Однако в горевшей комнате, после того, как пожар был ликвидирован, спасатели обнаружили трупы животных - 17 щенков и девяти взрослых собак. Никто из них не выжил. Отмечается, что комната, где они находились, была сильно захламлена.Также с 7, 8 и 9-го этажей эвакуированы 20 человек. Среди них пострадавших нет.На данный момент специалисты проводят проверку для того, чтобы установить причину возгорания.