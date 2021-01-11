В Санкт-Петербурге полиция раскрыла крупную кражу из сетевого магазина спортивных товаров. Воры оказались предприимчивыми, и чтобы не попасться, замаскировались под \\"мамочек\\", пряча инвентарь в детскую коляску. Всего дамы вывезли из торгового зала товаров на более чем 1,6 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 11 января 2020 года, рассказали в петербургском управлении МВД.- В 21:25 часов 4 декабря 2020 года в полицию Приморского района обратился 39-летний представитель сетевого магазина по продаже спортивного инвентаря. Мужчина рассказал, что 27 ноября неизвестные похитили из торгового зала, расположенного в доме 5 по проспекту Испытателей большое количество товаров. Ущерб составил более 1,6 миллиона рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Благо, подозреваемые воришки попали на видео камеры наблюдения в магазине. На кадрах видно, как женщины стоят между торговыми рядами и быстро прячут в детскую коляску куртки.В итоге, 9 января 2021 года у дома 2 по 5-му Предпортовому проезду полицейские задержали двух подозреваемых. Одна оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Московской области, работающая мастером по маникюру. Вторая - безработная 23-летняя приезжая из Кабардино-Балкарии.Сейчас обе женщины находятся под стражей. Полиция полагает, что женщины орудовали детской коляской для краж и в других районах города. Информация проверяется.