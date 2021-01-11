«Что будет с коронавирусом?» - вот, пожалуй, главный вопрос, который занимает петербуржцев в начале нового, 2021-го года. Свет в конце тоннеля уже отчетливо виден: за последние две недели заболеваемость ощутимо снизилась, и даже перегруженная система здравоохранения наконец-то вздохнула свободнее. Однако специалисты призывают не расслабляться раньше времени: слишком легко упустить с таким трудом завоеванную победу над эпидемией.МОЛОДЦЫ, НО НЕ ВСЕТак, по словам заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, вирусолога Александра Семенова, пока еще толком не ясно, как сказались на эпидемиологической ситуации в Северной столице новогодние и рождественские праздники – с массовыми народными гуляниями, рождественскими ярмарками и прочими радостями жизни.- Известно, что между перестройкой модели поведения людей и изменением эпидемиологической обстановки должно пройти две недели, - констатирует специалист. – Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас – в частности, снижение динамики заболеваемости с 3 600 – 3 700 до 3 000 инфицированных в сутки – это результат тех ограничительных мер, которые были приняты в городе еще до Нового года. Укрепили мы за время каникул наши позиции в борьбе с вирусом или, наоборот, сдали, будет понятно чуть позже – ориентировочно в двадцатых числах.Тем не менее уже сейчас можно судить, что держался Санкт-Петербург молодцом – по крайней мере на фоне некоторых соседних городов.- Ситуация, на самом деле, очень неоднородная, - признается Семенов. – В новогодние праздники я устроил себе небольшое путешествие по России и могу сказать, что, например, в Петербурге и Нижнем Новгороде все сложилось более-менее благополучно – народ, в целом, старался соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию. А вот в некоторых городах \\"Золотого кольца\\" все обстояло с точностью до наоборот – временами складывалось впечатление, что ни про какую эпидемию там и вовсе не слышали.ТРИ ФАКТОРА УГРОЗЫПо словам эксперта, факторов, потенциально способных испортить нам статистику и продлить эпидемию еще на полгода-год, сейчас существует всего три. Первый - общая несознательность населения. Вирус хоть и отступил, но по факту никуда не делся. Так что если всем сейчас разом сбросить маски и пуститься в разгул, последствия будут крайне тяжелыми.Второй – пресловутый «британский штамм». Как заявила недавно руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова, в России его уже выявляли – пусть даже и в единичном «экземпляре». Впрочем, сильно опасаться очередного иностранного «гостя» не стоит: он хоть и заразнее своих собратьев, в клиническом плане от них совершенно не отличается, непредвиденных осложнений не вызывает и переносится плюс-минус так же. Да еще и вакцина на него действует. Но смазать статистику и вызвать новый прирост заболеваемости «британец» все же способен – если, конечно, загодя не защититься от него масками, перчатками и санитарной дистанцией.Наконец, третий фактор – продолжение учебного года, когда студенты и школьники вновь соберутся в группы и станут проводить по несколько часов в день в замкнутом пространстве. Но и здесь большой опасности нет: по крайней мере правительство Санкт-Петербурга, изучив ситуацию с эпидемией, решило учащимся никаких поблажек не давать.- Вдобавок давайте не будем забывать, что у нас сейчас активными темами идет вакцинация населения, - подчеркнул Александр Семенов. – Это тоже станет мощным подспорьем в борьбе с вирусом. Таким образом, если ничего не изменится, можно прогнозировать, что эпидемия пойдет на спад уже к середине весны.МАТЕМАТИКА ДАЕТ ПРОГНОЗТакого же мнения придерживается эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, оперирующей математической статистикой.- Статистика по заболеваемости и летальным исходам в последние две недели заметно снизилась, - отмечает ученый. – И есть все основания полагать, что позитивная динамика сохранится на протяжении следующих двух месяцев. Таким образом к началу апреля количество заболевших в сутки должно сократиться более чем в два раза.Однако, по словам Тавадяна, коронавирус все-таки еще способен на сюрпризы. Все дело в том, что как и любое другое ОРВИ, он в своем развитии подчиняется определенным циклам. И если прогнозы специалистов верны, весной нас может ждать еще одна волна заболеваемости – менее значительная, чем первые две, но тем не менее хорошо заметная на фоне предыдущего падения. Однако ее можно избежать, если к указанному сроку в Северной столице вакцинацию пройдет не менее 70 % населения.- Если же это случится, можно будет с уверенностью сказать: «До свидания, коронавирус!», - констатирует ученый.Заметим, впрочем, что надежда на это невелика. 70 % населения Санкт-Петербурга – это порядка 3 500 000 человек. Между тем по состоянию на 10 января вакцину получили лишь 13 007 человек. Из них всего 384 прошли полный курс – то есть, им ввели оба компонента. Однако даже без масштабной вакцинации шансы на то, что уже летом город «выздоровеет» полностью, есть – главное, не растерять преимущество.