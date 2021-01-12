Уже в скором времени Санкт-Петербург может распрощаться с еще одной частью «коронавирусных» ограничений. Благо, ситуация, что называется, располагает: вот уже на протяжении почти двух недель в городе медленно, но верно снижается количество заболевших и летальных исходов. О том, что и когда разрешат петербуржцам, рассказывает «Комсомольская правда».Задуматься об ослаблении режима городской администрации позволила в первую очередь система контроля за ресторанами, барами и кафе, развернутая на новогодних праздниках. «Ковид-диссидентов» выявляли двумя путями: днем и вечером с проверками ходили районные администрации, ночью – сводные силы комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и комитета по промышленной политике. «Диссиденты», видимо, почувствовали, что на этот раз все очень серьезно, и предпочли не нарываться на неприятности.- Случались дни, когда нарушителей было обнаружить очень сложно, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник, близкий к городской администрации. – Например, в ночь с 3 на 4 января проверяющие смогли попасть в неурочное время лишь в шестнадцатое по счету заведение.Всего, по данным правительства Санкт-Петербурга, протоколы об административных правонарушениях получили 73 бара, ресторана и кафе и около 300 посетителей. С учетом масштабов Санкт-Петербурга это очень хороший результат – можно с уверенностью говорить о том, что праздники прошли спокойно.- На этой неделе запланирован ряд совещаний и экспертных советов, - отметил источник. – По их результатам в пятницу или понедельник будут уже приниматься какие-то конкретные решения насчет того, что делать дальше – можно ли снимать ограничения и если да, то как и в каком порядке.Какие-то конкретные прогнозы делать пока рано. Однако вероятность того, что город ждут послабления, достаточно высока. Об этом, в частности, говорит то, что в Санкт-Петербурге вот уже на протяжении нескольких дней сохраняется 20 % свободных коек для больных коронавирусом – в разы больше, чем было до новогодних праздников.Впрочем, рассчитывать на то, что отменят все и сразу, не стоит – «раскручивать гайки» в любом случае будут постепенно, чтобы не спровоцировать новый скачок заболеваемости.- Можно сказать, чего на первых этапах не будет точно, - отмечает источник «КП-Петербург». – Точно не продлят время работы общепита – это федеральная мера, она сейчас действует во многих городах и регионах. Скорее всего, не откроются развлекательные центры, детские игровые комнаты, катки в торговых центрах и так далее.Таким образом на первом этапе речь будет идти об отмене ограничений на посещаемость кинотеатров, театров, концертных площадок и катков на открытом воздухе. Сейчас, напомним, максимальное количество посетителей там установлено на уровне 25 % от общего числа мест. Если все пойдет хорошо, эту цифру снова увеличат -для начала до 50 %.О втором и последующих этапах говорить пока рано – их следует ждать не ранее, чем через две недели и только если позволит эпидемиологическая обстановка.