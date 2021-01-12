Фотограф из Санкт-Петербурга стала жертвой морального изнасилования в такси. Рано утром в понедельник, 11 января 2021 года, Мария заказала машину, чтобы добраться до аэропорта Пулково, откуда она улетала в Москву. Однако поездка оказалась совсем неприятной. Точнее, приятной только для водителя такси... Мужчина стал задавать девушки странные вопросы интимного характера, включил порно на мобильном телефона, а после и вовсе начал держаться не за руль, а за свои гениталии. Об этом Мария рассказала в социальных сетях.- Он начал меня спрашивать откуда я, чем занимаюсь. Потом я услышала звук, очень напоминающий порнографию, - рассказала девушка. - Следом он начал спрашивать когда у меня был первый раз и показывал неприличные жесты.Сначала Маша подумала, что специфические звуки охов и вздохов ей почудились, но вскоре таксист нажал на кнопку громкости и поставил телефон так, чтобы и его клиентка видео фильм для взрослых.- Когда мы выехали на Пулковкое шоссе, таксист резко остановился, отстегнул ремень безопасности и сказал: \\"Сейчас, девушка, пару минут\\".Девушка начала кричать на водителя, однако тот продолжал ублажать себя, не обращая на нее никакого внимания. Закончив, таксист довез шокированную пассажирку до аэропорта.- Я написала в техподдержку. Они извинились и предложили всего лишь вернуть деньги за поездку (445 рубле) и три промокода на скидку. Серьезно? - возмутилась Мария. - Мне не сдались эти три поездки. Мне мое моральное состояние никто не вернет. Это моральное изнасилование.Мария негодует, что оператор такси просто откупился от нее скидками, а также переживает, что и другие девушки могут стать жертвами этого водителя.\\"КП-Петербург\\" девушка рассказала, что не оставит эту ситуацию просто так и по возвращению в Петербург собирается писать заявление в полицию.