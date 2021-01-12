МЧС и Минздрав разрабатывают новые требования к табачным изделиям, среди которых будут и нормы о пожарной безопасности: сигареты станут самозатухающими. Нормы могут утвердить уже через два года. Петербургских табачных производителей и новшества, и скорость их возможного внедрения пока пугают.Самозатухающих сигареты отличаются от тех, что сегодня продаются в России на каждом шагу, тем, что в них есть особое бумажное кольцо. Если не сделать очередную затяжку, это кольцо остановит тление – и вскоре сигарета погаснет сама собой.– В России производство бумаги с такими характеристиками отсутствует, поэтому придется ее импортировать, – отмечает руководитель компании «Бритиш Американ Тобакко Россия» (представлена предприятием в Петербурге и марками Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява») по связям с госорганами Олег Барвин. – Внедрение новой бумаги на производство потребует тестирования в течение более полутора лет, а затраты оцениваются в дополнительные 100 миллионов евро ежегодно.– Переход к сигаретам с пониженной воспламеняющей способностью потребует существенных инвестиций и длительного времени, – поддерживает директор по работе с органами государственной власти «Japan Tobacco Inc. Россия» (лидер табачного рынка России, представлен пятью заводами, в том числе в Петербурге и Ленобласти) Василий Груздев. – Также это приведет к дополнительным расходам при производстве: такая бумага стоит значительно дороже, чем обычная.В конечном счете, пожарная безопасность неизбежно ударит по кошельку курильщика, уверены табачники.– Разумеется, если такое решение будет принято, мы его будем исполнять. Но мы считаем, нужны условия для поэтапного перехода, – добавляет вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (представлена двумя фабриками, в том числе в Ленобласти) Сергей Слипченко. – Сегодня самозатухающая бумага производится только в Испании, Австрии и Китае. Возможно, стоит рассмотреть перспективы ее выпуска в России. А пока мировые мощности не позволят одновременно перейти на ее использование всей Евразийской зоне.При чем здесь ЕАЭС? Дело в том, что «противопожарные» сигареты – норма технического регулирования, а потому внедрить ее можно будет только поправкой в евразийский Технический регламент на табачную продукцию. Выходит, что перейти на «безопасное» курение должны будут сразу пять стран-членов ЕАЭС.Между тем производители напоминают: единственная пожаробезопасная сигарета – та, что потушена.– Опыт стран, где внедрена технология, показал: прямой зависимости между использованием в производстве сигарет специальной бумаги и количеством пожаров по неосторожности из-за курения нет, – поясняет Олег Барвин.– Статистика стран, которые ввели у себя эту норму, – Австралии, Франции и США – показывает, что эффект по уменьшению пожаров из-за сигарет, безусловно, есть, – добавляет Сергей Слипченко. – Но не очень большой.Стоит ли игра свеч, решит Правительство России. За самозатухающие сигареты уже высказались депутаты Госдумы и общественники.