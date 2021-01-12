В Санкт-Петербурге силовики разбираются в попытке самоубийства шестиклассника в здании школы. Утром 12 января мальчик во время перемены стал вести себя странно. По словам одноклассников, он надел цветной галстук, после чего пытался покончить с собой. Ребята было прыгнули к нему, чтобы спасти, но не успели. О том, как все произошло, \\"КП-Петербург\\" рассказала старшая сестра одной из одноклассниц подростка.- Он надел галстук, который больше был похож на оранжевый, чем на красный. После этого попытался покончить с собой, ему говорили ребята: «Что ты делаешь?» «Зачем?», - пересказала \\"КП-Петербург\\" слова своей сестры Вероника (имя изменено - прим.ред.).Одноклассники считают, что школьник подражал аниме «Тетрадь смерти». По одной из версий, ребенок живо интересовался этим японским произведением. И даже якобы просил родителей купить себе такой галстук.- Никиту (имя изменено - прим.ред.) увезли в больницу в тяжелом состоянии, - делятся одноклассники парня. -Культовые японские комиксы «Тетрадь смерти» совсем недавно требовала запретить прокуратура Санкт-Петербурга. Заявление было подано в суд. Но с этим аниме пытаются бороться уже давно. Еще шесть лет назад после трагедии в Екатеринбурге, Госдума и эксперты внимательно изучали эти комиксы. Их планировали также запретить. Но позже следователи пришли к выводу, что «Тетрадь смерти» не причина смерти школьницы. Сейчас это аниме издается томами.По сюжету комиксов, тетрадь смерти - это вещь, с помощью которой боги смерти продлевают себе жизнь. У тетради есть свои правила. Например, «человек, чье имя будет записано в тетради, умрет», «человек, поднявший тетрадь, уже не попадет ни в рай, ни в ад», «если причина смерти написана в течение 40 секунд после записи имени, то так оно и случится».К слову, семья пострадавшего ребенка благополучная. Да и сам мальчик учился хорошо, претензий к нему со стороны педагогов не было. Сейчас ученик доставлен в больницу. Прокуратура и следователи проводят проверку.