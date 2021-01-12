Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ответил на запрос «Комсомолки» о надземных переходах в Купчине, прозванных местными «крабом» и «креветкой» за необычную форму и красноватый оттенок. Вопрос переходов, доставляющих пешеходам массу неудобств, петербуржцы подняли вновь в конце прошлого года.Дискуссия завершилась очередным призывом заменить «краба» с «креветкой» на «зебр» или подземные переходы. Тем временем районные власти признались, что им и самим такая морская фауна на дороге не очень нравится, но инициировать перемены они не могут: объекты не в их ведении.– Необходимость строительства надземных переходов была обусловлена увеличением интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, что было причиной задержек транспорта и повышенной аварийности, – напомнили в Смольном. – Их строительство позволило разделить транспортные и пешеходные потоки, исключить ДТП со смертельным исходом пешеходов.Помимо снижения аварийности, плюсом «креветки» и «краба» стало увеличение пропускной способности проспекта Славы, в также Белградской и Будапештской улиц за счет свободного правого поворота по обоим направлениям. Отсутствие пробок на руку и самим пешеходам, которые пользуются общественным транспортом: в мае 2020-го на проспекте запустили выделенку.– Возврат к наземным пешеходам вызовет транспортные задержки на этой загруженной магистрали. А потому демонтаж нецелесообразен, – подытожили в КРТИ.Речи о замене надземных переходов на подземные также не идет. Впрочем, в будущем, при наличии финансов, власти обещают подумать над оснащением «краба» и «креветки» лифтами и подъемниками для пожилых и инвалидов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Петербурге поставили неудобный футуристический надземный переходВспомните, где вы последний раз видели в России удобный и симпатичный надземный переход? Нет, сам по себе он необходим. Но вот только в нашей стране почему-то никак не могут архитекторы и инженеры подружиться с такими переправами. Наверное, на бумаге и на мониторе компьютера они выглядят прекрасно. Но когда потом лицезреешь эту вершину инженерной мысли вживую, то просто мама не горюй. Иногда даже ступить страшно (читать далее...)В Петербурге ожидается нашествие переходов-креветокНовый футуристический надземный переход скоро появится на проспекте Косыгина (недалеко от улицы Коммуны). В Смольном уже объявил конкурс на возведение еще одной креветки (читать далее...)Уже полгода чиновники не дают разрешение на использование переходов-«креветок»Экстравагантные надземные переходы в виде морских обитателей до сих пор не приняли в эксплуатацию. Это при том, что «креветка» появилась у пересечения проспекта Славы и Белградской улицы еще в ноябре. А «краба» на перекрестке проспекта Славы и Будапештской достроили весной (читать далее...)Жители Купчино собираются митинговать против «креветки» и «краба»Жители Купчино переходят от одиноких недовольств к митингу: в воскресенье горожане соберутся в Яблоневом саду и выскажут все, что думают об экстравагантных надземных пешеходных переходах. «Креветка» нависла над проспектом Славы у Белградской улицы в ноябре. «Краб» появился на перекрестке Славы с Будапештской этой весной (читать далее...)На смену «крабу» и «креветке» придет «многоножка»От скандальных пешеходных переходов на проспекте Славы, прозванных в народе «креветка» и «краб» благодаря своей экстравагантной форме, Смольный отказывается. Но методы улучшения дорожной ситуации в Купчино остаются те же (читать далее...)Стремные, но проблему решили: Власти Купчина отреагировали на требование снести «краба» и «креветку»В сети запустили очередную петицию против надземных пешеходных переходов на проспекте Славы (читать далее...)