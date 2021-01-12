Уже две недели сотни людей ищут шестилетнего мальчика Филиппа Мельника, который пропал 28 декабря 2020 года в Карелии. Около 15:30 часов ребенок ушел из дома в поселке Хелюля и на 12 января 2021 года о его местонахождении так ничего неизвестно. Поисками занимаются местные жители, сотни волонтеров, следственный комитет, уголовный розыск, а также сотрудники МЧС.- В день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку, синие штаны и шапку с полосками, - рассказали в волонтерской организации \\"Лиза Алерт\\".Поисковые группы уже прочесали все ближайшие местности, лес, районы рядом с Сортавала, но следов мальчика так и не нашли.10 и 11 января поисковые работы вели дайверы из водолазной группы \\"ДоброволецЪ\\". В первый день ни проделали 369 отверстий во льду реки Тохмайоки, находящейся рядом с поселком, осмотрели дно с помощью специальных камер, три раза погружались в воду. На второй день поисков погружений было же семь, отверстий во льду 672. Однако поиски так и не завершились успехом. Следующее погружение под лед планируется 14 и 15 января.Поиски ребенка продолжаются. Если кто-то видел мальчика, просьба сообщить об этом в полицию города Сортавала по телефону 88143044150 или 02.