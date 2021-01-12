Любой, кто наденет супертеплую куртку, которую разработал 30-летний магистрант ИТМО Олави Сийкки, сможет с уверенностью уподобиться Шарику из «Простоквашино» и спать зимой на снегу. И причиной тому – не ткань или какой-то уникальный наполнитель, а сверхтехнологичное покрытие, которое в буквальном смысле греет своего хозяина.- Я долго жил в Финляндии, потом переехал в Петербург. И из-за того, что частенько чувствовал холод, и решил придумать такую одежду, - рассказывает парень. – Сшита куртка из обычных материалов и выдерживает температуру до -40 градусов. Секрет же ее в том, что куртка покрыта специальным слоем – проще говоря, краской, которая может нагреваться. И тогда человек не замерзнет даже в 60-70 градусов мороза.Важный компонент уникальной краски - мелкодисперсный графит. По сути, – это перетертый стержень карандаша, смешанный с другими веществами. Вместе они образуют «электронное покрытие», которое «срабатывает» при нажатии маленькой кнопочки. Она также позволяет регулировать температуру нагрева куртки, для этого есть 4 режима. А заряжается сверхтеплая одежда с помощью обычного пауэрбанка: в специальный карман выведен проводок, чтобы подключать куртку к питанию.- С виду она совершенно обычная. Ее можно сминать, стирать, гладить. И ничего с ней не случится. – поясняет Олави. – Куртка спокойно выдержит более 10 тысяч нагреваний. Впервые эту разработку мы с партнерами представили на Арктическом форуме, ее тогда очень многие мерили. И все отметили, что в ней удобно.Как поясняет Олави, комфортно в этой куртке будет и сейчас, когда на улице -10 градусов. Однако рассчитана она в первую очередь на условия крайнего севера, где в трескучий мороз работают полярники и участники экспедиций. И вроде бы все прекрасно в этой разработке… Кроме цены. По словам Олави, стоит такая куртка будет около 100 тысяч рублей.- Да, это недешево, но рынок электронного текстиля сегодня очень активно развивается, - говорит молодой ученый. – И мы делаем все, чтобы эти куртки были как можно доступнее. Кроме того, мы намерены наладить серийное производство этих курток. Думаю, ожидать первую партию стоит уже осенью.И это только первые шаги в мир технологичной одежды, уверяет Олави. По его прогнозам уже лет через пять это направление станет массовым, и «умную» одежду можно будет найти во многих магазинах по весьма приемлемой цене.