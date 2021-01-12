Юная Лола Соловьева из Санкт-Петербурга и поет, и танцует, и даже занимается карате. Но прославилась малышка на всю страну не многочисленными талантами, а роскошными волосами. В свои пять лет девочка смогла отрастить такие длинные локоны, что попала в Книгу рекордов России.- Зафиксировать достижение дочки мы хотели еще год назад, но не получилось - до заветной отметки не хватило нескольких сантиметров, - рассказала «КП» мама девочки Ольга Соловьева. – Но мы наверстали, и летом 2020 года побили предыдущий рекорд в возрастной категории «5 лет». Наш результат - 104 сантиметра.После этого Лола, которую родители не стригли с рождения, решила не останавливаться на достигнутом и поставила себе новую цель: стать рекордсменкой и в 6 лет.- Сколько раз предлагала ей подстричься, она всегда отвечала: «Мама, ты что? Это же моя драгоценность», - улыбается Ольга.Сейчас волосы Лолы отрасли еще - до 109 сантиметров, а это всего лишь на 7 сантиметров меньше ее собственного роста. По словам мамы Рапунцель из Петербурга, никакого особенного секрета в роскошной шевелюре Лолы нет. Единственное: она не пользуется феном и плойками, и моет голову дважды в неделю исключительно детскими шампунями без красителей.- Стараюсь покупать для нее такие средства, в составе которых уже есть бальзам и ополаскиватель, чтобы не тратить на это много времени. Ведь мыть такие волосы непросто, - объясняет Ольга.На улице юная Рапунцель всегда в центре внимания: незнакомые люди часто останавливаются и не стесняются восхищаться роскошными прядями девочки. Чего не скажешь про воспитателей детсада, в который ходит малышка. Нянечки хоть и привыкли к необычной длине волос Лолы, все равно переплетать ее берутся неохотно.