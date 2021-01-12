Российские ученые описали удивительный случай – в организме 47-летней женщины развилось сразу 18 мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Новость мгновенно «взорвала» интернет и стала базисом для множество апокалиптических теорий и прогнозов. Что из них правда, а что нет, и что это открытие на самом деле значит для науки и для простых людей – рассказывает «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге».Исследование, приковавшее утром 12 января внимание крупнейших российских СМИ, выполняли сразу несколько научных организаций – Сколковский научно-технический институт, Институт проблемы передачи информации РАН, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова и – в качестве ведущей – НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Женщина, ставшая его главным «объектом», в сферу внимания ученых попала случайно – в ходе выборочного мониторинга больных коронавирусной инфекцией. По информации «Комсомолки», пациентке 47 лет, она из Санкт-Петербурга и страдает лимфомой Ходжкина – онкологическим заболеванием, при котором поражаются лимфатические узлы.- С 27 марта по 17 апреля женщина находилась в больнице, получала плановую химиотерапию, - рассказывает исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. – И примерно в этот же период заразилась коронавирусом от своей соседки по палате.К концу апреля у пациентки развилась субфебрильная (то есть, не выше 38 градусов) температура. Тест ПЦР, который она сделала, оказался положительным. Дальше начались странности: с мая по июль женщина сделала еще четыре теста. Все они дали отрицательный результат, несмотря на то, что симптомы COVID-19 никуда не исчезли и даже усугубились. Наконец, пятый тест снова оказался положительным – как и семь последующих. В общей сложности петербурженка сделала 17 тестов и проболела почти полгода – только в сентябре ее анализы на коронавирус стали стабильно отрицательными. А когда ученые НИИ гриппа сравнили геномы вирусов, полученных от больной в разные периоды, их и вовсе ждало огромное удивление – в организме женщины за пять с лишним месяцев развилось 18 мутаций SARS-CoV-2. Причем одна из них как две капли воды походила на мутацию, обнаруженную в так называемый «британском» штамме. А еще две – совпадали со штаммом, из-за которого в конце прошлого года в Дании объявили тотальную «зачистку» норок.Но погодите пугаться. По словам самих авторов исследования, из их открытия не следует ничего ужасного. Конец света, объявленный некоторыми СМИ, отменяется – в очередной раз.- Любой вирус, не исключая и SARS-CoV-2, попав в организм человека, меняется, - объясняет Дмитрий Лиознов. – Это абсолютно нормальное явление. Просто в большинстве случаев вирус находится в организме очень короткое время – как правило, не больше двух недель без развития мутаций. Здесь же из-за того, что у женщины изначально был ослаблен иммунитет, ему, вероятно, удалось «задержаться» и в итоге получить такое большое количество мутаций.При этом, уточняет эксперт, никаких принципиальных отличий от уже существующих штаммов этот новый (его, к слову, уже успели окрестить «российским») не имеет. То есть, опаснее он в процессе мутации не стал – а значит, ждать от него каких-то неприятных сюрпризов, скорее всего, не стоит. К слову, даже сама пациентка, из которой этот самый штамм в итоге «выделили», не ощущала никаких странных симптомов – стандартное течение болезни, не более того. К слову, к настоящему дню она благополучно вылечилась и чувствует себя хорошо - насколько, во всяком случае, позволяет ее хроническое заболевание.- Этот случай формирования мутаций у иммунокомпрометированных больных (то есть, больных с ослабленным иммунитетом - прим.ред.) не первый, - констатирует Лиознов. – Данная находка имеет значение для науки – поможет изучить, как меняется вирус, каким законам и «стратегиям» подчиняются эти изменения, и как они могут повлиять на течение заболевания и эффективность вакцин.Что же касается «британского» и «датского» штаммов, которые развились в организме петербурженки, ни в Британию, ни в Данию в последние месяцы точно не ездившей – скорее всего, это просто наиболее «выгодная» вирусу стратегия развития. Впрочем, какие бы то ни было далеко идущие выводы в этом вопросе делать пока рано – изучение феномена пока еще в самом разгаре.