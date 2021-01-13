Интерпол выдал ордер на арест двух россиян, которых подозревают в причастности к взрыву селитры в порту Бейрута. Трагедия, унесшая жизни более ста человек и покалечившая еще около четырех тысяч местных жителей, произошла в августе 2020 года. Местные власти заявили, что детонировал груз, который в 2013 году привез международный экипаж на судне Rhosus. Владельцем судна был хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин, капитаном - Борис Прокошев. Российские и украинские моряки вошли в порт Бейрута, чтобы взять дополнительный груз, но судно арестовали. Почти целый год моряки были в заложниках и только через суд смогли вернуться домой. А груз там так и остался на 7 лет.Однако именно россиян власти Бейрута решили обвинить в трагедии. Сейчас Гречушкин и Прокошев находятся в международном розыске. \\"Комсомолка\\" дозвонилась экс-капитану судна, который сейчас в растерянности от действий Интерпола.- Я даже не знаю, как к этому относиться, - вздохнул Борис Прокошев. - Когда узнал, был в шоке. Но я не вижу ни малейшего криминала в моих действиях. Что им надо от меня, я не знаю. Просто хотят отмазать своих чиновников, которые виновны в этом деле и назначить козла отпущения. Наш груз предназначался для Мозамбика, мы в Бейрут зашли за дополнительным грузом, который по техническим причинам не удалось погрузить. Собрались выйти в порт Кипр. Но Гречушкин не запалит портовый сбор, нас арестовали. В течение 10 месяцев меня и четырех членов экипажа держали в режиме рабов, чтобы мы бесплатно поддерживали судно в исправном техническом состоянии. Мало того, что я зарплату за эти 11 месяцев не получил в размере 60 тысяч долларов, так еще и к суду привлекать собираются.Россия не выдает своих граждан иностранным государствам. Поэтому, находясь в стране, Прокошеву не о чем беспокоиться. Но стоит ему пересечь границу, как его фамилия сразу же всплывает на фоне красного метки Интерпола. Поэтому заграница теперь для него закрыта. Но сам бывший капитан не отчаивается.- Я на пенсии, мне уже 70 лет. Единственная проблема - у меня квартира не продана в Одессе, если найдется покупатель, я не знаю, как мне ехать оформлять ее. Украина меня однозначно выдаст. А на курорт мне не надо. Я на курорте живу - в Сочи. Есть трудности, но крест на жизни случившееся не ставит, - пожимает плечами бывший капитан судна.Обжаловать ордер на свой арест бывший капитан не собирается.- У меня денег нет на адвоката. Да и вообще вся эта ситуация - полнейший маразм, - уточняет Прокошев.Гречушкин уверен, что во взрыве виновата жадность властей Бейрута. А выданный ордер на его арест - попытка снять с себя ответственность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«К взрыву в порту Бейрута привела жадность местных властей»: Капитан судна Rhosus рассказал, как Ливан 7 лет назад отобрал у них взрывоопасный грузЧиновники, по словам моряка, хотели нажиться на селитре, которую вез российский бизнесмен, но поплатились за это (подробности)