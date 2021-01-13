Штурм Капитолия и последовавшая за ними изоляция президента США Дональда Трампа – самое громкое мировое событие последней недели. Свидетелями скандала стали и петербуржцы, которые мигрировали из России в США. Они уверены, что все произошедшее было провокацией. А все, что последовало за этим - не похоже на ту демократию, которую проповедуют Соединенные Штаты в других странах.«ЭТО ПРОВОКАЦИЯ»59-летний Николай Виноградов мигрировал из Петербурга в США еще в 1991 году, когда в России произошел путч. Уехал выступать на соревнованиях по карате, так и остался. Сейчас работает ювелиром по контракту на частную компанию.- Я живу в Нью-Йорке, в Вашингтон на митинг Трампа поехал втайне от жены, - признается Николай. – Я не ожидал, что будет столько народу. Ведь незадолго до этого всех предупреждали, что все гостиницы и рестораны будут закрыты, город закроют, там будет Нацгвардия. Все собирались на Капитолийском холме, где должен был выступать Трамп. В итоге там собралось не менее двух миллионов человек. Народ приехал со всех концов Соединенных Штатов. Я видел семью с тремя детьми, отец держал на руках шестимесячного младенца.В какой-то момент, по словам Николая, он заметил людей, которые сильно выделялись среди толпы.- Они были экипированы явно на бойню: в касках, в шлемах. Вы знаете, как выглядит «Антифа?», посмотрите, они громили Манхэттен, Портленд, Сиэтл, - продолжает Виноградов. – Они пришли специально на этот митинг. Трампа там было слышно очень плохо. И в какой-то момент кто-то бросил клич в толпе, что нужно идти к Капитолию, потому что там будет решаться судьба. Информация о том, что Трамп призывал к этому, вырвана из контекста, такого не было. И, да, все были возбуждены в этот момент. И если бы появился лидер, который повел нас всех на захват Капитолия, я бы и сам пошел. Но я заподозрил, что это провокаторы чистой воды после того. Народ именно накручивали, заводили.Вместе с толпой Николай прошел вплоть до Капитолия, но штурмовать не решился.- Полиции практически не было, были какие-то мальчишки, будто они только с академии, - недоумевает Николай. – Толпа заводилась, начался такой гул. Полицейские стояли рядом и сразу куда-то пропали. Толпа поперла на ступеньки Капитолия. Людей заводили криками. Все начали ломиться в здание через центральный вход. Туда я попасть не смог, поэтому пошел к другому входу, где стал снимать все происходящее.«ПОЛИЦЕЙСКИЕ САМИ ОТКРЫЛИ ДВЕРЬ ПРОТЕСТУЮЩИМ»Особого сопротивления толпе охранники Капитолия, по словам Николая, не оказывали.- На моем видео видно, как пять полицейских символически поливали толпу газом, - продолжает Николай. - Они тянули время. Вся задача была в том, что демократы хотели прервать заседание, где решалась судьба США. Они должны были вскрыть конверт с альтернативами выборщиками. После этого они бы ушли на двухчасовое разбирательство, должны были принять на рассмотрение информацию о подложных голосах. И им надо было кровь из носа остановить заседание. Это и произошло. У самых дверей были с десяток «шкафов», но они не защищали Капитолий. Рядом были штурмовики, которые пришли на митинг с газовыми баллончиками, оружием, но их никто не останавливал.По словам Николая, полицейские сами открыли двери протестующим.- Сначала толпа пыталась разбивать стекла, провокаторы были в масках, но потом полиция сама открыла дверь, запустила туда человек 20-30,после этого закрыла дверь, - поясняет Николай. - А к тем, кто остался снаружи, прибежала экипированная полиция, которая сразу же начала травить всех газом и жестко прессовать. Хотя там люди с детьми были. Это все изначально было спланировано, ведь заседание тут же прервалось, сенаторов стали эвакуировать.«СВОБОДЫ СЛОВА ЗДЕСЬ НЕТ УЖЕ ДАВНО»Через некоторое время после того, как люди зашли в Капитолий, раздался выстрел.- Вы видели, как застрелили эту женщину? – недоумевает русский американец. –Она была достойный человек, 14 лет прослужила в авиации, это чисто сакральная жертва. Сейчас Трампа обвиняют, что ее смерть на его совести. Хотя копы выстрелили без предупреждения. Просто в упор. Я в это время оставался снаружи. Там стоят двое полицейских и спокойно ведут беседу с толпой. Меня поразило, что они шутили и улыбались. В итоге через какое-то время дверь открывается и все, кто был внутри, начинают спокойно выходить как герои.Сразу же после случившегося протестующих в американской прессе назвали «террористами».- Была дезинформация, которая накручивается. Все центральные СМИ и Интернет-гиганты полностью искажают информацию. Последние четыре года идет сплошная ложь. У нас уже не существует свободы слова. Первая поправка Конституции вообще не работает. Меня на facebook банили раза три. И сейчас меня забанили на 30 дней. Вы вообще можете назвать хоть одну страну, в которой заблокировали действующего президента? А Трампа заблокировали везде, он слова не может сказать. Он хотел открыть свой сайт, но ему не дали это сделать.«ОН НА ЖИУГУЛЯХ, А ОНИ НА КАМАЗЕ»- Та Америка, в которой мы живем, Америка, которую мы знаем и любим, куда все стремятся, ее не будет, - уверен Николай. - Это казалось оплотом демократии. Но этой Америки сейчас уже нет. Я не могу говорить, что я хочу. Мне закроют рот. Даже президенту закрывают рот.По словам Николая, суды должны были выслушать тех, кто говорил о нарушениях на президентских выборах. Но этого не произошло.- В Пенсильвании зарегистрированных людей на голосование 7 миллионов 500 тысяч человек, а проголосовали 7 миллионов 700 тысяч, на двести тысяч больше. Есть очевидцы фальсификаций, тысячи человек делали заявления, заверенные у нотариуса. Но этих людей суд не стал слушать. У меня друг работает в частной компании, его вместе с коллегой уволили за поддержку Трампа в соцсетях, - утверждает Николай. - Мотивировка увольнения такая – не соответствует моральным устоям компании. Когда Трампа свалят, я даже не знаю, что будет с теми людьми, которые заверяли свои слова у нотариуса. Демократии как таковой тут теперь нет. США насаждали демократию, развязывали бархатные революции, и раньше мне казалось, что это с благими намерениями. Заметьте, что Трамп не развязал ни одной войны. А его во всех грехах обвиняют. Все, что он обещал, он сделал или пытался сделать. Он весь свой срок судился ради этого. До этого я смотрел на все это как на конспирологию. Но все корпорации против Трампа. Он тут как на «Жигулях» против «Камаза». В общем, гудбай, Америка, которую мы знали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Протесты у Конгресса в США: Что происходит у КапитолияК настоящему моменту протесты у здания Конгресса стихли. Рассказываем о происходящем в США (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)Байден назвал участников штурма Капитолия террористами и мятежникамиДемократ считает, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп (подробности)Адвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)