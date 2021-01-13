Первое заседание парламента Санкт-Петербурга в 2021 году прошло сегодня, 13 января, в Мариинском дворце. Депутаты подвели итоги прошедших новогодних праздников, вспомнили, как «волонтерили» и дарили детям подарки, и, самое главное, расставили приоритеты на год – год выборов.Главной «фишкой» депутатов Петербурга должно становиться и оставаться личное общение с жителями.– Мы разговариваем с людьми, понимаем душу человека, его запрос. Никакой перепиской личное общение не заменишь, – подчеркнул председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Депутат – это образ жизни, когда отдаешь себя людям, когда изучаешь свой округ практически по-пластунски. Депутата все должны знать в лицо, должны слышать его голос живьем.В перспективе выборов Макаров снова привел одну из любимых метафор: хоть выборы и называют войной депутатов, партий и идей, дирижер у всего избирательного процесса один – простой петербуржец. Только когда есть «сцепка с землей», парламент будет оставаться «мощной точкой опоры для народа».– Иной раз война ведется вне всяких правил приличия. Будут нечестные, грязные приемы в этом году. Времена могут быть разные: не должно быть подлых времен. Ведь от того, как мы будем действовать, зависит лицо каждого депутата, – рассудил глава парламента. – 2021 год должен стать годом сплочения парламента, объединения всего города.Цель – повысить авторитет власти и дать народу простые действенные решения даже в такой сложной ситуации, как пандемия. А для того в парламенте решили действовать максимально четко и понятно. Чтоб «даже мурашки строем бегали».Главными словами петербургского ЗакСа в 2021 году объявлены «Конституция» и «карантин». Парламентской комиссии по законодательству поручено проработать дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе самозанятых и ответственных работодателей. Предстоит придумать «закон о наказах избирателей», который поможет отслеживать работу по обращениям горожан.Градостроительное законодательство обещают откорректировать с трендом на защиту городской среды. Так как 2021 год президент предлагает объявить Годом науки и техники, особое внимание уделят талантливой молодежи. А так как наступивший еще и год 800-летия небесного покровителя Петербурга – святого Александра Невского, – депутаты поучаствуют в большом деле «сохранения души народа» и помогут «выковать код победителя».А В ЭТО ВРЕМЯТакси предложили украсить гербом Санкт-ПетербургаЛюбопытную дискуссию вызвала техническая поправка в закон «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования», которую разработали в Смольном после изменения федерального законодательства. Поправка касается использования герба и флага города, в том числе, в пассажирском транспорте.– Пора перейти на федеральную практику, которая позволяет использовать флаг для любых целей, главное только, чтобы это не сопровождалось уничижительным отношением к нему, – отметил депутат Денис Четырбок. – Наш региональный закон слишком жестко регламентирует, где можно использовать флаг и герб. И получается, что жители лишены возможности вывесить флаг города даже, например, в банкетном зале во время празднования своего дня рождения.Депутат Алексей Макаров заметил, что при строгих действующих нормах за соблюдением их никто фактически не следит: герб частенько встречается на листовках от мошенников, которые петербуржцы находят в своих почтовых ящиках.– Может, стоило бы обязать такси использовать гербы на машинах? – неожиданно задался вопросом депутат Алексей Ковалев. – Пусть у каждой компании будет своя расцветка, но все в определенном месте на автомобиле будут иметь упрощенный герб Петербурга или специальный логотип. Так наше такси будет отличаться от такси в других регионах страны.Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков ответил, что депутатские предложения стоит обсудить.КСТАТИО КОРРУПЦИИФедеральный закон обязал госслужащих, депутатов, муниципалов отчитываться о своих доходах при помощи особого программного обеспечения, скачать которое можно на сайте президента. Пропишут это требование и в региональном законодательстве.Но бурное обсуждение в парламенте сегодня вызвал не само законопроект, а проблема существенных и несущественных ошибках в декларации. Решить ее не первый год пытаются как в Петербурге, так и в других регионах.– Нередко получается, что из-за несущественных нарушений мы видоизменяем избирательный процесс: люди теряют мандаты, – подчеркнула депутат Оксана Дмитриева. – Нужно разграничить существенные и несущественные нарушения, а также порядок начала проверки. А то одного депутата можно лишить мандата за нулевой счет родственника, а явные нестыковки в декларации другого вопросов не вызывают.