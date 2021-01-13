В Санкт-Петербурге полицейские в Старый Новый год совершили настоящее чудо. В Красногвардейском районе вечером 13 января развернулся голливудский триллер. В дежурную часть полиции поступили тревожные звонки сразу от двух обеспокоенных мам - их 13-летние дочери-подруги оставили предсмертные записки дома и стали слать сообщения родителям с извинениями и словами любви. Мамы навзрыд просили полицейских отыскать их детей.Сотрудница дежурной части сориентировалась мгновенно. Первым делом она позвонила в ... ФСБ и попросила разведчиков отследить геолокацию девочек по их номерам сотовых. Спецслужбы не отказали и вскоре у полицейской было примерное месторасположение подростков. Но круг был слишком большой. Тогда работница МВД проявила смекалку.- Родители рассказали сотруднице дежурной части, что дети в последнее время часто гуляли в заброшенных зданиях, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник. - Она тут же открыла карты и вручную стала сопоставлять полученные данные от ФСБ, искать на этом периметре заброшенные здания. Фактически она руководила всей операцией, посылая сыщиков уголовного розыска и других сотрудников территориального отдела по нужным адресам.В район, указанный сотрудницей дежурной части, по режиму ЧП выехал (!) весь районный отдел полиции. А это 80 человек: подняли всех полицейских, которые были. Остались на месте лишь работники дежурной части, которые не имеют права покидать отдел.Полицейские тут же стали проверять адреса, зашли в парадную одного из домов и обнаружили не двух школьниц, а трех! Оказалось, что все они были в шаге от смерти. Они успели воспользоваться первым способом самоубийства, не дождавшись эффекта они были в шаге от второго способа. И только вмиг прибывшие полицейские остановили их.- Замерзших школьниц сразу же доставил в отдел полиции, а оттуда их забрали \\"скорая помощь\\", - пояснил \\"КП\\" источник. - Сейчас они в детской больнице Раухфуса. Состояние среднее, но жить будут!Всех трех школьниц удалось спасти только благодаря невероятной хватке сотрудницы дежурной части, отзывчивости спецслужб и поднятого по тревоге целого отдела полиции. Увидеть такое раньше можно было лишь в кино.Силовики и \\"Комсомолка\\" изучили предсмертные послания школьниц. В них расплываются мысли о невнятном смысле, большой любви к подругам, жестокости людей и дружбе в целом. Теперь у силовиков на губах застыл риторический вопрос - что происходит? В последнее время наметилась нездоровая тенденция к суицидам у примерных школьников и самоубийствам в благополучных семьях.