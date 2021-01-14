В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом YC32 Москва - Салехард. Борт A320 вылетел из Домодедово в 3:38 часов ночи 14 января 2021 года, однако не смог набрать нужную высоту.- Самолет вылетел из Москвы и остановился на высоте около 6,7 километров, продержался так 1 час и 20 минут. Затем снова подошел к Домодедово перед тем, как выполнить уход на второй круг и поднялся на высоту 5 километров, - говорится на сайте FlightRadar.Борт отправился по маршруту, однако экипаж самолета авиакомпании \\"Ямал\\" сообщил в Пулково о технической неисправности и запросил разрешение на аварийную посадку. Борт успешно приземлился в 6:59 часов.На борту самолета находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа.- Санкт-Петербурская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Пулково, - сообщили в прокуратуре.На данный момент пассажиры находятся в Пулково. Готовится вылет резервного судна из Москвы.