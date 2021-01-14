Государственный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж обвинили в подделках на выставке \\"Фаберже - ювелир Императорского дворца\\", которая открылась 24 ноября 2020 года. Во вторник, 12 января 2021 года, коллекционер Андрей Ружников опубликовал на своем сайте открытое письмо к директору музея Михаилу Пиотровскому, в котором высказал свое разочарование экспонатами, назвав их фальшивками и \\"вульгарными новоделами\\".- Под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки. Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата – грубая реплика скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана, современная копия пасхального яйца “Курочка” – оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо “Юбилейное свадебное”, якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо “Александр Невский” в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны, - заявил коллекционер.Ружников отметил, что среди партнеров выставки нет петербургского Музея Фаберже - крупнейшего в мире. Вместо этого зрителям представили произведения, принадлежащие Русскому национальному музею, о котором коллекционер недобро отозвался.- Ваша выставка Фаберже – это стыд и позор, удар по репутации главного музея России, великого института с многовековой историей, это кощунство и надругательство над нашей культурой. Если это просто ошибка, в чем я сильно сомневаюсь, вы обязаны как можно скорее прекратить это позор, - отметил Ружников.На данный момент Эрмитаж и Михаил Пиотровский подобное обвинение никак не прокомментировали.