Такого не случалось уже давно – на смену мягкой европейской в Северную столицу пришла суровая русская зима. Морозы установились еще в конце прошлой недели и пока что не собираются отступать. «Комсомолка» узнала, сколько продержится холодная погода в Санкт-Петербурге.По словам доктора географических наук, профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, в резком и жестком похолодании повинен Сибирский антициклон. Он завис над Сибирью и Центральной Азией и время от времени протягивает свои холодные лапы вплоть до самого Санкт-Петербурга. Из-за этого уже на этой неделе, с 14 по 17 января в Северной столице ожидаются морозы до -20 градусов. В пригородных районах и на востоке Ленинградской области, вероятнее всего, будет еще холоднее – до -25. Но это ненадолго.- Уже с понедельника начнется потепление, - констатирует ученый. – И на следующей неделе у нас установятся комфортные и, в целом, стандартные для наших широт температуры – от -5 до -7 градусов.Впрочем, кое-чем эта зима еще способна порадовать. Так, по словам Малинина, скорее всего, в этом году в Санкт-Петербурге, в отличие от прошлого, не будет оттепелей – то есть, периодов резкого потепления, когда температура поднимается выше нуля, а в парках распускаются цветы, и набухают почки на деревьях.