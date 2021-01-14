Зима и морозы - не повод отказываться от увлечения серфингом. А что делать, если ты живешь в Петербурге и уехать в теплые страны не можешь? Тем более, северный серфинг выглядит особенно брутально. Как именно ловить волну на Ладоге, в соцсетях показал и рассказал житель города на Неве Павел, а также его друзья.- Ехали на точку до конца не понимая что нас ждет - Ладога могла быть затянута льдом достаточно сильно, ведь уже стояли морозы и расстояния для раскачки большой волны могло не хватить. Решили поехать туда, где ветер сильнее всего. Мощные морозные волны быстро закрывались и не давали расслабиться. Вероятнее всего это не давало замерзнуть, и каждому нарастить столько сосулек, сколько мечтали всю свою серфовую жизнь, - рассказали экстремалы в паблике SPB Dark Wave Surfing ВКонтакте.В итоге все получилось отлично и серферы получили море удовольствия: «Воспоминания на всю жизнь! Такая погода, чтобы с сосульками, большая редкость».Надо сказать, что Финский залив нынешней зимой почти полностью замерз. Морозы оставили только небольшое пятнышко в районе Соснового Бора, но там особо не развернешься, поэтому спортсменам приходится ездить за сто с лишним километров в Приозерск, где и ловить волну на Ладожском озере, благо здесь льда пока нет.