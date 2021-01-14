В Санкт-Петербурге в четверг, 14 января 2021 года, умерла Ираида Борисовна Скрипачева, почетный председатель общественной организации \\"Жители блокадного Ленинграда\\". Известная активистка скончалась на 90-м году жизни. Причиной стала тяжелая болезнь.- Ушла из жизни очень светлый и отзывчивый человек, большую часть жизни посвятившая защите интересов жителей блокадного Ленинграда, - рассказали в комитете по социальной политике Петербурга.Ираида Скрипачева родилась в Ленинграде 14 июня 1931 года. Когда началась война ей было 10 лет. Все 900 дней блокады она провела в осажденном городе.В 1990 году Ираида Борисовна начала свою общественную деятельность. В 2003 году возглавила организацию \\"Жители блокадного Ленинграда\\" и до конца жизни оставалась ее почетным председателем правления, душой и нравственным ориентиром.- В своей общественной работе она высоко ценила коллективное мнение, поступала по справедливости и была доброжелательна к окружающим. К ней всегда обращались за помощью и советом, потому что Ираида Борисовна всегда была готова поддержать и помочь, - добавили в комитете.Соболезнования родным, близким и друзьям Скрипачевой выразили вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, комитет по социальной политике, \\"Жители блокадного Ленинграда\\", а также многие другие.