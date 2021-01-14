Один из районный судов Санкт-Петербурга вынес вердикт по делу местного жителя, который в порыве страсти задушил свою гражданскую жену. Все произошло летом 2020 года в частной БДСМ-студии, которую держала женщина.- Суд установил: в период с 06 по 07 июля 2020 года обвиняемый, находясь в помещении «Фетиш БДСМ студия», будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, с целью повышения уровня сексуального возбуждения и получения психофизиологического удовольствия, в ходе совершения добровольного полового акта, туго затянул на шее партнерши ошейник, просунул под него руку и несколько раз с силой потянул на себя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.Также во время игры мужчина нанес несколько ударов хлыстом по рукам и ногам женщины. Позднее оказалось, что в результате ролевых игр дама прокусила язык и получила другие различные травмы. Смерть пострадавшей наступила от асфиксии - она задохнулась.Увидев супругу без сознания, муж вызвал скорую помощь и пытался реанимировать жену, но безуспешно. Вину в причинении смерти по неосторожности он признал и сотрудничал со следствием.Известно, что у пары остался маленький ребенок. Суд учел это, а также наличие матери-пенсионерки у обвиняемого и приговорил мужчину к полутора годам исправительных работ. 15% из его заработанного будет уходить в счет государства.