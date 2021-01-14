Правительство Санкт-Петербурга приняло решение немного ослабить противокоронавирусные ограничения для городских театров. Так, с субботы, 16 января 2021 года, учреждения смогут принимать в два раза больше зрителей, чем это было разрешено ранее. Соответствующее распоряжение в четверг, 14 января, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.- С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25 процентов до 50 процентов, - говорится в официальном документе.Но на данный момент это все послабления, на которые пошел Смольный. В администрации напомнили, что сохраняется ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами. Запрет продлится до 31 января включительно.Напомним, что посещать театр зрители могут только строго соблюдая меры безопасности - носить маски и перчатки. Нарушителям режима может быть отказано в нахождении в театре.