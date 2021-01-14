В конце декабря весь Петербург всколыхнула жуткая история, случившаяся с 11-летним мальчиком по имени Аркадий. Ребенок попал в беду на железной дороге – попытался запрыгнуть на движущийся товарный поезд, но соскользнул. Он оказался прямо под колёсами, лишился обеих ног, едва не погиб. По словам мамы мальчика, Марии Петровой, на рискованный трюк ее сына подбили знакомые ребята из школы.Теперь Аркадий учится жить заново, а мальчишки-подстрекатели и их родители ни разу даже не позвонили ни ему, ни его родным.«САМИ УШЛИ, А ЕГО БРОСИЛИ УМИРАТЬ»Мария Петрова уверена: в том, что ее сын в тот роковой день пришел к железной дороге не один, никаких сомнений быть не может.- Он рассказал мне об этом сам. Подробно. Я до сих пор не верю счастью, что у него от всего случившегося не повредилось психика, ведь от такой боли и ужаса вполне можно сойти с ума, - рассказывает женщина. – Кроме того, все случившееся попало в объектив видеокамеры, установленной на автосервисе неподалеку от путей – на записи четко видно, как мой сын остается лежать в луже собственной крови, а те два паренька спешно уходят от него, уходят осторожно, кустами, видимо, чтобы не попасться на глаза никому из взрослых. Ну и наконец нам очень повезло со следователями - они не горят желанием поскорее закрыть дело, а действительно в нем разбираются. И эту версию полученные ими данные также подтверждают.По словам Марии, с Аркадием 26 декабря было еще двое мальчишек, 12-ти и 14-ти лет. Один из них – тот, что помладше – как раз и подбил ее сына стать звездой YouTube. Другой – тот, что постарше – слывёт в школе опытным зацепером, очень этим кичится и в день происшествия должен был снять всё на камеру.- У старшего мальчика есть свой YouTube-канал, посвященный зацепингу, - рассказывает мама Аркадия. – Насколько я знаю, он из неблагополучной семьи. В школе уже бьют тревогу – только за последние три дня он уже попытался подбить запрыгнуть на движущийся поезд ещё несколько детей. К счастью, никто не согласился.Ни сами мальчики, ни их родители, продолжает Мария, с ней на связь так и не вышли. Сама она желанием общаться с ними не горит – понятно, что если человек допустил такую подлость, что-то спрашивать у него бессмысленно.- На самом деле это жутко, - вздыхает женщина. – Я до того дня и знать не знала о том, что есть такое движение – «зацепинг». А сейчас чем больше я разбираюсь в вопросе, тем страшнее становится. Следователи, которые ведут наше дело, вообще говорят, что это что-то сродни группам смерти в социальных сетях – есть дети, которые гибнут, и, вероятно, есть взрослые кураторы, которые их к этому подстрекают.Мария признается: бороться с зацепингом она теперь настроена на самом высоком уровне – государственном.- Непонятно, почему никто ничего с этим не делает, - недоумевает женщина. - Рельсы по всей России буквально пропитаны детской кровью – и никто не пытается это остановить.«ДО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДАЛЕКО»Сам Аркадий сейчас находится в больнице. Травмы, которые он получил, иначе как чудовищными не назвать. В ребенке не осталось ни капли собственной крови – ее всю пришлось заменить донорской из-за колоссальной кровопотери на месте происшествия и во время операций.- Вы знаете, я до этого случая даже и не знала, на что способен мой сын, - признается мама Аркадия Мария. – Думала, ну мальчик и мальчик, прекрасный и очень любимый, но - обыкновенный ребёнок. А он настоящий боец! Врачи как-то сказали мне, что с разрывом бедренной артерии человек может прожить максимум три-четыре минуты. Аркадий продержался почти час. И тогда, у путей, истекая кровью и мучаясь от невыносимой боли, сам пытался вызвать себе «Скорую».Впереди у мальчика трудный путь. Несмотря на то, что он получает все необходимое, врачи пока не дают никаких прогнозов: ситуация очень нестабильная, еще не сформировались культи, местами развивается некроз, ребёнок страдает от лихорадки. Но надежда, что все сложится благополучно, все-таки есть. И не в последнюю очередь – благодаря неравнодушным людям, которые собрались вокруг Аркадия.- Нам пишут тысячи людей со всей страны и из-за границы, знакомых и незнакомых, - рассказывает Мария. – Передают приветы, хотят познакомиться и подружиться. Я порой даже говорю: «Аркаш, ты ведь понимаешь, что мы с тобой просто не имеем права подвести столько людей, которые верят в тебя? Держись, сыночек!»Так, например, на днях с мальчиком связался парень из Германии – он рассказывает Аркадию про свою школу, свой класс, в котором учатся мальчик с ДЦП и девочка без руки, и это никаких сложностей никому не создаёт. Спортсмен-инвалид из Санкт-Петербурга предложил обучать его трюкам в скейт-парке на инвалидных колясках, а девушка из Швейцарии – организовать онлайн-консультацию со швейцраским врачом. Дружно ворвались в эфир друзья детства из Челябинска, с которыми Аркадий много лет назад ходил в детский сад и первые классы школы, друзья-спортсмены из всех спортклубов, где ему довелось тренироваться. А последние три вечера он переписывается со сверстницей, которая живет за три тысячи километров!- Это все очень помогает ему вернуться к прежней жизни, жизни вне больничных стен, - рассказывает Мария. – И вы не представляете, как это здорово, сколько на самом деле в мире есть хороший людей. Да, встречаются на жизненном пути и плохие, подлые, малодушные. Но хороших, добрых и разумных все-таки значительно больше.О реабилитации и протезировании Аркадия речь пока не идет – он считается самым сложным и тяжелым пациентом в больнице, лечение мальчика в самом разгаре. Тем не менее, по настоятельным просьбам людей, кого не оставила равнодушными беда Аркадия, семья мальчика завела накопительный счет - на будущее.Помочь Аркадию может любой желающий:Номер карты: 4817 7601 7597 1021 (Сбербанк)Реквизиты счёта: Получатель: АКСЕНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (отец Аркадия) Номер счета: 40817810855866654583 Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030653 Корр. счет: 30101810500000000653 ИНН: 7707083893 КПП: 784243001