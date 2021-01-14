Настоящий скандал развернулся вокруг государственного Эрмитажа. Известный в узких кругах коллекционер Андрей Ружников заявил на своем сайте, что часть экспонатов на новой выставке, посвященной ювелиру Карлу Фаберже – фальшивка. В своем письме-обращении к директору музея Михаилу Пиотровскому Ружников назвал проект Эрмитажа «стыдом и позором», «кощунством и надругательством» и призвал как можно скорее все прекратить. «Комсомолка» в Петербурге» решила разобраться в ситуации.КОЛЛЕКЦИОНЕР-ЗАГАДКАДобиться каких-либо комментариев от причастных лиц оказалось задачей непростой. Дозвониться самому Михаилу Пиотровскому нам так и не удалось; не брали трубку и в музее Фаберже на набережной реки Фонтанки, поначалу молчал Эрмитаж, а все сведущие в вопросе эксперты наотрез отказывались общаться, едва узнав предмет разговора. Вероятно, виной тому послужила не в последнюю очередь личность самого Андрея Ружникова. Живущего в Лондоне коллекционера СМИ еще недавно называли представителем миллиардера Виктора Вексельберга, скупавшим от его имени старинные предметы искусства. В профессиональных кругах репутация у Ружникова не самая приятная.- Мягко выражаясь, Ружников – мошенник и проходимец, - на условиях анонимности рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией. - Свою профессиональную «карьеру» на Западе начал в Лондоне, куда выехал, женившись. Потом переехал в Америку, там начал деятельность фарцовщика - торговца новодельными эмалевыми предметами. Фонд «Связь Времен», занимающийся наследием Фаберже, с Ружниковым не работает – он здорово обманул Фонд при продаже для музея Фаберже бывшей коллекции портсигаров Джона Трайна, которые тогда сильно упали в цене.Сам собой возникает вопрос – откуда такая озабоченность чистотой эрмитажных фондов? Ответ на него можно попробовать дать, покопавшись как следует в газетных архивах. Вероятно, письмо Ружникова направлено не столько против Эрмитажа и Пиотровского, сколько против Александра Иванова – создателя Русского национального музея и музея Карла Фаберже в Баден-Бадене. Именно эти две организации помогли в открытии выставки, ставшей первопричиной скандала. Ружникова и Иванова связывает давний конфликт: судя по публикации Forbes от февраля 2011 года, создатель Русского национального музея и Виктор Вексельберг, интересы которого представлял Ружников, активно конкурировали за наследие великого ювелира. Вел в счете Иванов – Forbes, в частности, рассказывал, что он владеет самой крупной в мире коллекцией Фаберже за два миллиарда долларов – против коллекции за 350 миллионов у Вексельберга.«НУЖНО ВЗЯТЬ И ПОСМОТРЕТЬ»Впрочем, несмотря на то, что паззл вроде бы складывается, эксперты советуют не делать поспешных выводов.- На мой взгляд, рассматривать этот инцидент как конфликт чьих-то интересов, не стоит, - отметил один из крупных ученых, к которому мы обратились за комментарием. Да, примечательно, что в этом материале мало фамилий – научное сообщество активно сторонится конфликта. – Хотя, с другой стороны, то, что в мире существует огромное количество подделок Фаберже - это общеизвестный и установленный факт. Бывали ситуации, когда на вещи тех лет, приемлемой по качеству, но изготовленной каким-то другим мастером, просто-напросто перебивали клеймо – и выдавали ее за работу Фаберже. Вот совсем недавно, к примеру, была ситуация – мне прислали из Риги портсигар. Очень хороший портсигар, действительно профессионально и художественно сделанный. И на нем два клейма – одно настоящее, мастера Ивана Попова, другое поддельное – Карла Фаберже.Тем не менее, отмечает собеседник КП, отличить настоящее клеймо от фальшивого все-таки возможно – это способен сделать достаточно компетентный в вопросе эксперт. И Эрмитажу для того, чтобы не допустить подобного скандала, достаточно было опубликовать в каталоге выставки фотографии не только самих экспонатов, но и нанесенных на них клейм – как это делают, к примеру, в современных аукционных домах.- Поэтому вместо того, чтобы рассуждать, кто прав, а кто виноват, нужно просто взять и посмотреть на вещи, на которые указывает Ружников, повнимательнее, - констатирует ученый. – Другой вопрос, пойдет ли на это Эрмитаж.НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯЭрмитаж, к слову, ситуацию в конце концов тоже прокомментировал. В музее заявили, что выставка, помимо всего прочего, имеет «дискуссионный характер».- Возможность дискуссии (научной, но не рыночной) вокруг «новых» Фаберже была заложена в проект выставки «Фаберже ювелир Императорского двора», - объявила в соцсетях пресс-служба музея. - Намеченные пресс-конференции и Круглые столы музейных экспертов отложились из-за пандемии, но непременно состоятся. Продолжением проекта является запланированная на февраль совместная выставка исторических объектов Картье и результатов реставрации ювелирных шедевров Эрмитажа «Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier». Там тоже планируется научно-просветительская программа, включающая в себя международную конференцию «Картье: диалоги об искусстве».Одним словом, история вышла шумная, но какая-то бестолковая – и к тому же, судя по всему, завязанная на личных интересах, а не на радении за искусство. Собеседники «Комсомолки» искренне понадеялись, что в скором времени она забудется – и научное сообщество вместо обсуждения слухов вернется к своим прямым обязанностям.