Бизнесмен Сергей Шумов теперь известен не только в своем городе Всеволжск, но и во всей России. Нет, он не новый человек из списка Forbes. Хотя в это было бы гораздо легче поверить. Он хозяин Рыжика – первого в стране кота, который переболел коронавирусом.- Три года назад мы увидели малыша на сайте объявлений, его пристраивали в добрые руки. Это сейчас он прилично выглядит, а был как будто с помойки: тонкие худые лапы, облезлый хвост. Несмотря на ничем не примечательный вид, он очень понравился сыну, поэтому и решили взять хвостатого, - рассказывает корреспонденту «КП»-Петербург 47-летний Сергей.И об этом не пожалели. Рыжик очень ласковый и общительный. Да и за три года семья сильно к нему привязалась. И все очень испугались, когда питомец вдруг стал себя странно вести.ЗАРАЗА ИЗ АФРИКИ- Но началось все не с кота: 29 декабря у меня пропало обоняние. Сел есть борщ, а вкуса не чувствую. Съел чеснок, аджику – аналогично. А как раз накануне я вернулся из командировки, был в ЮАР. Видимо там подхватил новый штамм коронавируса, - вспоминает Сергей.Следом, 1 января, заболела супруга. А потом и озорной Рыжик.- Мы живем в частном доме, кот часто любит погулять на улице, бывает на ночь там остается и утром возвращается. А в этот раз вернулся, лег в свое кресло и не встает. На кухню захожу, а он никак не реагирует, хотя всегда шел за мной, чтобы я его покормил. Целый день не двигался, ничего не ел и не пил. Я к нему постоянно подходил, а он совсем неважно выглядел, как не живой. И весь горел. Утром я надел маску и перчатки и быстро повез Рыжика в ветеринарную клинику.Сергей сразу поинтересовался у врача: мог ли его питомец заразиться коронавирусом. Так как он слышал, что в мире такие случаи есть, но в России такого еще не было. Доктор заверил, что кот заболеть ковидом точно не мог.РЫЖИКА НА АНАЛИЗЫ- Коту измерили температуру, она оказалась высокой. Затем взяли кровь на анализ и порекомендовали оставить в клинике до вечера, чтобы «прокапать». В 8 часов я приехал его забирать. Врачи выписали два вида антибиотиков: в таблетках и жидкие, - объясняет Сергей.В этот же день ему позвонил заведующий кафедрой молекулярной лаборатории НИИ гриппа, который после его приезда из ЮАР постоянно интересовался самочувствием бизнесмена. Он рассказал, что сам в порядке, а вот его кот что-то захворал. Специалист тут же примчался и взял у Рыжика мазок из горла. А на следующий день прислал ветеринара, который взял еще и кровь на исследование.- К вечеру звонок: сказали, что коронавирус подтвердился, - продолжает хозяин. – Что ж делать, в праздник, 7 января повезли кота на КТ. Оно показало незначительное затемнение легких. Но нас успокоили, объяснив, что ситуация не критичная.Еще несколько дней пушистик был совсем вялый, его даже несколько раз тошнило. А уже 10 января ожил: стал чуть бодрее, игривее, снова заглядывал в миску с едой.ПОЛОСАТЫЕ АНТИТЕЛАКак выяснили эксперты, штаммы усатого питомца относятся к тем, что наиболее распространены в России и не несут в себе чего-то особенного.- Кстати, выяснилось, что у него вирус как у моей жены, с ним и сравнивали, - добавил Сергей. – Получается, что мы все переболели, и у теперь у всех есть антителаУченые отмечают, что в самом факте заражения кота нет ничего удивительного, подобные случаи выявляли с самого начала пандемии. Кошки, как и люди, могут переболеть вирусом в разной степени тяжести. По статистике, которую приводят в НИИ, чаще всего зараженные питомцы выздоравливают. Вот и с петербургским котом все тоже в порядке.Ну, не считая стресса. Возможно, поэтому стал проявлять еще больше любви и нежности к домочадцам. Теперь его любимое занятие – ложиться к хозяевам на грудь и обнимать их лапами. Еще бы! Возможно, так он благодарит их за то, что они спасли от страшной болезни.ОФИЦИАЛЬНО- Учитывая факт крайне редкого заражения домашних питомцев SARS-CoV-2 можно по-прежнему утверждать, что их единственным источником инфицирования во всех случаях являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам, - заявили эксперты НИИ гриппа имени Смородинцева.