Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе и области на середину января, а также поведал о температурных рекордах, которые установила нынешняя морозная зима.- Сегодня, 15 января, зафиксирована температура в -17,3 градуса. Это самое низкое значение за последние два года (прошлая зима оказалась очень теплой - прим.ред.). Из-за морозов замерзли водоемы. Сейчас есть ледостав на всей территории Ленинградской области. В Петербурге «встала» Нева - толщина льда на реке примерно 15-20 сантиметров, а также Финский залив у Лахты и в Курортном районе. Фактически замерзла вся Невская губа. Но уже с воскресения будет теплеть, - отметил на пресс-конференции синоптик.По словам Александра Колесова, настоящих, трескучих крещенских морозов в Петербурге и Ленобласти не будет. В ночь на 19 января температура составит -3...-8 градусов. Днем показатели останутся примерно такими же. В Петербурге ожидается 3-6 градусов ниже ноля.Ветер к Крещению поменяется с северо-восточного на западный и будет «бодрящим», скоростью около 6 метров в секунду. Так что у купелей должна быть ветрозащита. Снег 19 января тоже может быть.Отметим, что по прогнозу Росгидромета, 15 января в Санкт-Петербурге среднесуточная температура составит около -14 градусов, с небольшим снегом и гололедом.В ночь на субботу будет до -19, с небольшими осадками, а днем - 14 и без снега. Морозно будет и в ночь на 17 января - до -17 градусов, с небольшим снежком. А вот днем в воскресенье резко потеплеет и будет всего -4.Все следующую рабочую неделю температура будет колебаться в пределах -3...-10 градусов за сутки. Снег будет идти не переставая. Примерно также будет и в Ленинградской области. То есть температурный режим вернется к своей климатической норме.