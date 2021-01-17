Пока многие россияне скучают из-за коронавирусных ограничений и редко выходят из квартиры, работая на удаленке, петербуржцы Ольга Исаева и Сергей Лосев уже два месяца рассекают по Европе в уютном доме на колесах. В минивэне, который они сами переделали под передвижное жилище, ребята намотали уже 25 тысяч километров и побывали в 9 странах. Путешественники рассказали «Комсомолке», как встретили новый год во время тотального локдауна в Италии и почему австрийцы круглые сутки проводят на автозаправках.Скинулись на минивэнМикроавтобус с большой кроватью, кухней, горячим душем и огромным панорамным окном вместо крыши, - именно так, по мнению Ольги и Сергея, выглядит дом мечты. Впервые пожить в минивэне ребята решили в марте прошлого года, когда из-за карантина застряли в Словакии. Это, как признается Ольга, была любовь с первого километра.- За 11 дней мы объездили Словакию, нас покорил «вэнлайф» и возможности, которые он дает, - делится девушка. - Мы останавливались на ночь в очень красивых и диких местах, видели оленей, зайцев и при этом находились в комфорте маленького домика.Вернувшись в Россию, ребята решили обзавестись собственным домом на колесах. Объявили сбор средств, и уже в июне, когда на счету было 7 тысяч евро (более 600 тысяч рублей), купили микроавтобус. Стройку затеяли осенью, и в ноябре все было готово.- Прежде, чем двинуться в путь, мы подробно изучили ситуацию, чтобы понять, какие ограничения в каких странах действуют, - поясняет девушка. – В ноябре в Европу еще можно было въехать на автомобиле – через Белоруссию. Сейчас уже нельзя. Правила очень быстро меняются и нужно внимательно за ними следить: нужна ли справка на ковид, есть ли карантин при въезде или выезде. Лучше это делать на сайтах местных администраций, в первоисточнике. Что касается визы, то у меня она греческая, туристическая. По ней сейчас и езжу.«Паркуемся, где бесплатно»За два месяца отважная парочка успела побывать в 9 странах: Россия, Белоруссия, Польша, Словакия, Германия, Голландия, Австрия, Бельгия. На зиму ребята остановились в Италии, прямо у моря. Говорят, в это время здесь тепло – температура плюсовая, - да и разница с Петербургом всего два часа, а значит можно нормально работать. И дел немало. Ольга и Сергей – предприниматели. Она занимается туристическими проектами, он развивается в сфере кино и музыки. Все, что им нужно для работы, - ноутбуки, хороший интернет и вдохновляющий вид за окном.- По сути, наши основные траты – это еда и бензин, - говорит девушка. – На двоих мы в месяц тратим 38 тысяч на топливо и 44 – на продукты. Паркуемся везде, где бесплатно. Вообще, плюс нашего фургона в том, что он удобный в управлении. Мы можем легко и без проблем ездить по центральным улицам города, не привлекая излишнего внимания, и вставать на кэмпингах и пользоваться их инфраструктурой. При этом фургон довольно проходимый.У Ольги и Сергея на двоих один рюкзак с вещами на три сезона, два комплекта постельного белья, два полотенца, две кастрюли и три тарелки. Как признаются путешественники, этого вполне достаточно для комфортной жизни.- Правда, техники у нас много, - смеется Ольга. – Компьютеры, фотоаппарат… Поэтому когда мы приехали в Венецию, переложили все ценные вещи в рюкзак и носили его с собой. В Италии бывают случаи взлома автомобилей, мы не хотели рисковать.Ответственные голландцыКак признается Ольга, которая за свои 32 года побывала в 45 странах, «коронавирусная» Европа выглядит завораживающе. По улицам ходят только местные жители и отовсюду слышится их родной язык, а не туристический английский.- Мы были поражены пустой площадью Сан Марко в Венеции. Раньше она всегда была полна зевак, - делится Ольга. – Да и проехать по центру Рима почти вплотную ко всем достопримечательностям – особенный кайф.В Италию ребята приехали в декабре и были удивлены тем, что в стране будто никогда не слышали про коронавирус: на улицах полно людей, все кафе открыты, народ беззаботно гуляет и общается.- Мы остались здесь на новый год. И в этот момент правительство ввело жесткий локдаун, - вспоминает Ольга. – И две недели мы стояли на парковке возле небольшого городка Паникале, где живет всего 5 тысяч человек. Вода, электричество, там все было, и поэтому мы проводили время за работой.Удивила петербуржцев и Австрия. Из-за ковидных ограничений улицы были пустыми. Однако у первой же попавшейся на пути заправки толпились люди. Поначалу Ольга и Сергей встревожились, подумали, что что-то случилось. Но спустя несколько минут поняли, в чем дело.- В Австрии введены довольно жесткие карантинные меры, и на это время заправки стали новым местом притяжения людей, чтобы встретиться, пообщаться, - рассказывает девушка. - На заправке можно купить пиво, чай, кофе, встретиться с друзьями, поболтать. И все так отдыхали. Было необычно.Самыми же сознательными, как ни странно, оказались голландцы. По словам Ольги, все ограничения в этой стране еще месяц назад были рекомендательными, работали магазины и школы. Но на удивление жители строго соблюдали социальную дистанцию и носили маски.- А еще мы встретили в Голландии много кэмперов, которые ездят на таких же переделанных автомобилях, как у нас, – улыбается Ольга. – В других странах это тоже есть, но гораздо меньше.Дальше – в ИндиюЗа два месяца путешествий Ольга и Сергей поняли: «вэнлайф» включает в себя все, чем живут молодые люди. А потому ребята уже задумали новый проект – строительство таких микроавтобусов на заказ.- Сейчас мы продумываем бизнес-план, - говорит Ольга. – И, кстати, уже нашли первого заказчика.В Россию путешественники планируют вернуться в феврале, когда закончатся их визы. Ну а летом, если все удастся, ребята отправятся в Норвегию и Шотландию.- Помимо этого мы думаем, как через Балканы, Турцию, Иран, Пакистан укатить в Индию и покататься на минивэне по Гималаям, - делится планами Ольга. - А потом в Непал, Бирму, Тайланд, Вьетнам, Россию… Признаюсь честно, скучновато мне на предсказуемых итальянских берегах, хочется абсолютно новых вызовов, впечатлений.ТТХ дома на колесах:Длина жилой части 4,5 метровШирина 1,7 метровВысота 2,1 метраЖилая площадь 8,5 квадратных метровСтолешница на кухне 1,30 метровДиван в разложенном виде 1,30 на 1,75 метровВторой диван в разложенном виде 1,40 на 1,76 метров3 солнечных панели по 100 ватт каждаяБак на 100 литров водыГазовый нагреватель