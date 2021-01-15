Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Санкт-Петербурге остается достаточно сложной. Чтобы получить свою дозу \\"Спутника V\\", нужно для начала пройти целый квест: люди буквально охотятся за свободными номерами на сайте Горздрава и обрывают телефоны поликлиник. Что происходит, и когда все наладится, выясняла \\"Комсомольская правда\\".- Неделю назад записался через Горздрав, - жалуются петербуржцы в специально созданном чате в Телеграмме. - Вечером, за день, позвонил в поликлиннику узнать, все ли в силе - сказали, да, приходите. В назначенный день взял выходной на работе, пришел, врач говорит - вакцин нет. Оставьте телефон, позвоним. - Вчера дозвонилась в поликлинику, к которой прикреплена, спросить, когда же будет вакцина, - вторят им другие горожане.- Добрая тетя мне ответила, что только что получили, но ещё не записывают, так как остались люди с прошлой записи, кому не хватило вакцины. Пошла туда ножками, чтобы записаться в очередь на определённый день, в регистратуре отказались меня записывать, но посоветовали придти в понедельник в порядке живой очереди и ответили, что у них на 20 номерков по записи через Горздрава 50 человек живой очереди.И таких историй, что называется, вагон и маленькая тележка. Не случайно вскоре после Нового года петербуржцы даже собрались писать открытое письмо губернатору Александру Беглову, чтобы городские власти наконец обратили внимание на ситуацию и приняли меры. То, что проблемы есть, признают и эксперты. Так, фонд \\"Петербургская политика\\" провел собственное исследование на тему доступности вакцины от коронавируса в разных городах и регионах России. Санкт-Петербург занял в их списке не последнее место, но тем не менее пространство для работы остается и здесь.- Сходные проблемы были на всем северо-западе - в Вологодской области, например, не была запущена вакцинация, хотя обещали 11 января, - отмечает президент фонда Михаил Виноградов. - Но в Петербурге ситуация с самим вирусом острее, тревожность населения выше, поэтому спрос на вакцину может быть выше среднероссийского.Главный фактор, объясняет Виноградов, практически везде один и тот же - объемы производства вакцины пока что не дотягивают до реальных потребностей населения. \\"Спутника V\\" попросту на всех не хватает - отсюда и проблемы.- У Петербурга был здесь некоторый приоритет - но несоизмеримый с столичным регионом, - продолжает эксперт. - Насколько мы понимаем, городские власти пытались в этой ситуации попробовать соблюсти баланс - объявить ограниченную вакцинацию, по факту не препятствуя всем желающим. Теперь интрига в том, приведет ли приостановка вакцинации и скандал вокруг этого к более мощным поставкам вакцины (и возможно ли это технически), или Северная столица будет получать ее примерно наравне с остальными регионами.Впрочем, обнадеживает то, что в городском комитете по здравоохранению проблемы с записью видят, признают и уже готовят план по их устранению.- Сейчас мы, исходя из количества прививочных пунктов и поставок вакцины прививаем примерно 2 000-2 500 человек в сутки, - объясняют в пресс-службе ведомства. - Из них треть - это те, кто проходит второй этап, получает второй компонент вакцины. Получается, что реальные мощности - в районе 1 500-1 800 человек. При том, что запрос населения, конечно, существенно выше.Вместе с тем, уточняют в комздраве, действительно массовая вакцинация ни в Санкт-Петербурге, ни где бы то ни было еще пока не стартовала - официально она начнется только на следующей неделе. Сейчас же в ведомстве стараются отдавать предпочтение пенсионерам, хроническим больным и другим людям из группы риска, для которых вакцинация гораздо важнее, чем для молодых и здоровых. Остальные же по большей части идут самотеком - отсюда и сложности.- До конца января мы развернем в городе еще 50 прививочных пунктов вдобавок к уже имеющимся 70, - уточняют в пресс-службе. - Кроме того, ориентировочно в феврале начнут действовать мобильные пункты - там будут прививать сотрудников петербургских предприятий.Что же касается вакцины, то и здесь все в скором времени должно прийти в норму. До конца января в Санкт-Петербург должно поступить в общей сложности 88 000 доз \\"Спутника V\\" - больше, чем когда бы то ни было. После этого поставки станут регулярными - так что тем, кто отчаянно хочет, но не может вакцинироваться, нужно лишь набраться немного терпения.