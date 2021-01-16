Первую серию грядущего сериала The Last of Us, снятого по мотивам одноименной культовой видеоигры с PlayStation (в России – «Одни из нас» - Прим. ред.), снимет режиссер Кантемир Балагов, проживающий в Санкт-Петербурге. Источники известного издания Hollywood Reporter сообщают, что продюсерам канала HBO понравился драматический тон прошлых фильмов россиянина, поэтому его и решили пригласить.Сам Балагов в своем официальном Instagram не скрывает восторга от новости, благодарит продюсера Александра Родзянского и признается, что является фанатом серии одноименных игр.- Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные! – пишет Кантемир.Новость дополняется.