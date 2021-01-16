Полиция и сотрудники регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства кровавой драмы, развернувшейся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Днем 16 января в квартире жилого дома на проспекте Шаумяна - эта часть города известна как «веселый поселок» - обнаружили окровавленные тела двух человек - брата и сестры. А по подозрению в расправе над матерью и дядей, соответственно, задержан 17-летний сын убитой.- В 11:43 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Шаумяна, 54 обнаружены трупы женщины и мужчины. По прибытию на место полицейские задержали подростка 2003 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. - По предварительным данным вчера, в результате конфликта он зарезал своего дядю и маму. Со слов подростка - дядя угрожал ему, мать сначала вступилась за брата и он мать тоже зарезал.Известно, что семья, в которой произошла трагедия, переехала на данный адрес из Приморского района Санкт-Петербурга лишь в июне 2020. Там подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних и до сих пор официально числится по старому месту жительства, поэтому надзора в Красногвардейском районе за ним не велось.Сейчас задержанный молодой человек дает показания в отделении полиции, в квартире работают следователи и эксперты.