Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют дело о жестоком двойном убийстве мужчины и женщины, которое, по предварительным данным, совершил 17-летний сын погибшей. «Комсомолка» решила подробнее разузнать про личность подозреваемого и нашла его страничку в соцсетях. Как оказалось, парень не только был тик-токером и увлекался жесткой рэп-музыкой, но и оставил послание в день убийства. Им оказался куплет из песни Blackhole (Черная дыра) группы DEATHCHANNEL (Канал смерти):- «Беды вокруг дома, давно кружат хороводы Улечу свободной птицей или прыгну камнем в воду Окруженный кучей фейков — их сжигаю с огнемета Я хватаю нити правды, они рвутся прямо сходу.Все мы будем там, независимо от нас Кто попозже, кто сейчас — все равно настанет час А пока что, суетясь, мы живем всего лишь раз Каждый хочет быть выше, падая лицом в грязь!».Этот текст 17-летний юноша опубликовал в 11:45 утра 15 января. Скорее всего в это время мать и дядя парня были еще живы. Но уже к вечеру пятницы они будут мертвы. Причиной послужит ссора.- По предварительным данным вчера (15 января - прим.ред.), в результате конфликта он зарезал своего дядю и маму. Со слов подростка - дядя угрожал ему, мать вступилась за брата. И тогда сын зарезал мать, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Утром 16 января тела погибших обнаружил отчим подростка, он и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали парня, который сначала все отрицал - якобы нашел родных уже мертвыми, но потом дал показания.Известно, что в Приморском районе, где он ранее жил, юноша стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас с молодым человеком работают следователи. Главное управление СК по Петербургу возбудило дело по статье «Убийство двух и более лиц». Срок - от восьми до двадцати лет лишения свободы.